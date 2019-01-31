Balıkesir EMITT Fuarının İlgi Odağı Oldu

Balıkesir Valiliği ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın (GMKA) işbirliği ile yürütülen faaliyetler ile Balıkesir standı yapılan etkinlikler ve tanıtımlarla fuarda büyük ilgi görüyor.

Kültür ve Turizm Bakanını Mehmet Nuri Ersoy'un da katılım sağladığı ve açılışta konuşma yaptığı fuarda, Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan turizmciler bir araya geldi. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında gösterilen EMITT'te Balıkesir standında Balıkesir'in tarihi, kültürü ve yöresel zenginlikleri başarılı bir şekilde tanıtılırken ayrıca stantta birçok etkinlik ve organizasyon da gerçekleşiyor.

Sektör temsilcileri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri başta olmak üzere bütün konuklara Kazdağları, Ege'nin masmavi suları, termal kaynakları, mavi bayraklı plajları, tarihi, dünyaca ünlü zeytin ve zeytinyağlarına kadar bölgesel zenginlikler anlatılıyor. İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve GMKA'nın koordinasyonluğunda hazırlanan Balıkesir standında, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, GMKA, ÇARO, Balıkesir'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları ile turizm acentaları, tur operatörleri yer alıyor. Profesyonel turizm ziyaretçilerinin ve yerli yabancı satınalma heyetlerinin ilgi gösterdiği fuarda Balıkesirli oteller ve seyahat acentaları iş görüşmeleri gerçekleştiriyor.

Birçok ulusal ve yerel TV kanallarının da rağbet gösterdiği Balıkesir standında yöresel halk oyunları sergilenirken diğer yandan Balıkesir'e özgü lezzetlerin tadımlık sunumları yapılıyor.Dünya turizm sektörü liderlerinin Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda bir araya geldiği EMITT, 3 Şubat Pazar gününe kadar sürecek. Ulusal ve uluslararası birçok ülke etkinliklerinin de gerçekleştirileceği fuarda; paneller, oturumlar ve görüşmeler de gerçekleştirilecek. 106 ülkeden 600 davetli tur operatörü ile kurum ve kuruluşların katılım sağladığı fuara 60.000 kişiden fazla ziyaretçinin gelmesi bekleniyor.

Balıkesir'in, Marmara ve Ege de uzanan kıyıları, sahip olduğu jeotermal kaynakları, biyolojik çeşitliliği ve tarihsel atmosferi bir arada yaşatan güçlü bir turizm profili çizdiğini belirten Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, Balıkesir'in kıyı turizminden termal turizme, kültür turizminden doğa turizmine çok çeşitli turizm faaliyetlerine ev sahipliği yaptığını belirtti ve herkesi 5. Hol C-520 nolu Balıkesir standına davet etti.