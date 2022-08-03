Ayvalık'ta polis ve sahil güvenlikten PKK-KCK terör örgütüne darbe

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğünce Sahil Güvenlik Komutanlığının desteğiyle, göçmen kaçakçılığı yapan ve yasa dışı PKK-KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmaya çalışan şebekeye büyük darbe vuruldu.

Alınan bilgiye göre, 3'ü PKK-KCK üyesi ve diğer 3'ü ise çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 6 kişinin, İstanbul ve Edirne'de göçmen kaçakçılığı yapan şebekeyle bağlantı kurduğu bilgisine ulaşan polis ekipleri hemen harekete geçti. Şahısların Ayvalık'tan bir yelkenli yat ile Midilli Adası'na gitmeyi planladıkları istihbari bilgisine ulaşan Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Kuzey Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ile koordinasyon sağladı.

Bunun üzerine Ayvalık'ın Altınova Mahallesi sınırları içerisindeki Madra Çayı deltasına gece saat 02.00'de gelen hareket halindeki yelkenli yata yönelik Sahil Güvenlik ekiplerinin denizden, polis ekiplerinin de karadan yaptıkları operasyonda; yatın kaptanı H.T.'nin yanı sıra yatta bulunan 7 kişi kıskıvrak ele geçirildi.

Operasyonda yat içerisinde yakalanan ve organizatör olduğu belirlenen H.T. ve Irak uyruklu B.H.H., yine yat içerisinde bulunan Ş.K., H.B., C.Y., T.P., E.D. ve Çin uyruklu H.Y. gözaltına alındı.

Yakalanan organizatörlerin dışında yapılan bir başka operasyonla organizatör olduğu tespit edilen Y.A., A.K.ve S.A. isimli şahsılar da aynı kaçakçılık olayına destek verdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

Yakalanan zanlıların sorgulamasında; C.Y.'nin PKK terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, şüpheli H.B.'nin askeri yasak bölgelere girme suçundan hakkında yakalama emri olduğu, E.D.'nin terör örgütüne üye olmaktan kaydının bulunduğu, T.P.'nin terör örgütüne üye olmak suçundan kayıtlarının olduğu, Çin uyruklu H.Y.'nin uyuşturucu madde ticaretinden yurtdışına çıkış yasağı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üstlerinde ve operasyonun yapıldığı yelkenli yatta yapılan aramalarda; 4 bin 880 euro nakit para, 11 adet cep telefon, 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 5 adet MKE fişek ele geçirilirken, 11 zanlı Ayvalık Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Zanlıların yakalandığı yelkenli yata da el konuldu. - BALIKESİR