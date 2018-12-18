Son Dakika Haberleri: Balıkesir Pullusu ile Kadın İstihdamı Hedefi

Balıkesir Pullusu ile Kadın İstihdamı Hedefi

49 dakika önce

BALIKESİR'e özel bir gelinlik olan Balıkesir Pullusu; Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen kursla, kadınlar tarafından yıllar sonra yeniden günlük yaşamın bir parçası haline getirildi.

Balıkesir Pullusu ile Kadın İstihdamı Hedefi, System.String[]
BALIKESİR'e özel bir gelinlik olan Balıkesir Pullusu; Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen kursla, kadınlar tarafından yıllar sonra yeniden günlük yaşamın bir parçası haline getirildi.

Balıkesir'in merkez Karesi Belediyesi, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Kamçıllı Mahallesi'nde düzenlenen Balıkesir Pullusu kursuna katılan 25 kişi, kursu tamamlayarak sertifikalarını aldı. Sertifika töreninde konuşan İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, kursun kadın istihdamı noktasında önemli bir atılım olduğunu ifade ederek, "Güzel bir işe imza attığımızı düşünüyoruz. Bu işbirliği katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Balıkesir'in asırlık geleneklerinden birisi olan Balıkesir Pullusu'nun Kamçıllı'da kalkınma ve istihdam yolculuğuna başladığını söyleyen AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Sadece taş döşeyip oyun parkı yapmıyoruz. Genci, çocuğu ve kadınıyla herkesi kapsayan farklı projeleri hayata geçiriyoruz" açıklamasında bulundu.

ASIRLIK GELENEK YAŞATILIYOR

Unutulmaya yüz tutmuş Balıkesir Pullusu'nu yaşatmaya ve Kamçıllılı kadınlara istihdam sağlamaya yönelik önemli bir adım attıklarını ifade eden Başkan Yücel Yılmaz, "Kamçıllı bugün kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla hep birlikte yanımızdaydı. Bu da projenin hemşehrilerimiz tarafından benimsendiğini gösteriyor" dedi.

Balıkesir Pullusu'nun Balıkesir'in en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, "Kadınlarımız asırlık bu geleneği çağımıza uygun güncelleyerek ve kullanım alanlarını artırarak aile ekonomisine katkıda bulunacak" diye konuştu.

Protokol, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere sertifikalarını takdim ederek sergiyi gezdi. Düzenlenen sertifika törenine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, İŞKUR İl Müdürü Nazım Balcı, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:05 Kaynak: DHA

İŞKUR, Karesi, Balıkesir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzon'da Bir Öğretmen, Üzerinde Türk Bayrağı Olan Beşiktaş Formasını Ayaklar Altına Aldı Hukukçular, Papağanına İşkence Eden Murat Özdemir Hakkında Ne Dedi?

CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: İstanbul'un Mutluluğu İçin Yola Çıkıyoruz Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 17:54:14. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir Pullusu ile Kadın İstihdamı Hedefi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]