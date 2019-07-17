BALIKESİR ŞIMARIK KARABATAK, TATİLCİLERLE ARKADAŞ OLDU

BALIKESİR'in Erdek
ilçesinde, tatilcilerle arkadaş olan ve oyunlar oynayan ve vatandaşların Şımarık adını taktıkları karabatak, görenleri şaşırttı. Düzler Bölgesi'ndeki tatilcilerle suda adeta dans eden sevimli karabatak ile vatandaşlar arasındaki yakınlık, amatör kameraya yansıdı. Balıkesir
'in Erdek ilçesi Düzler Bölgesi'nde kıyıya gelerek denize giren vatandaşlarla arkadaş olan sevimli karabatak görenleri şaşırttı. Vatandaşlarla suda oynayan ve deniz kıyısında adeta şov yapan karabatak yüzleri gülümsetirken, kendisini sevmek isteyen tatilcilerden de korkmuyor.
Her yılın şubat ayından itibaren özellikle Afrika
'dan sürüler halinde gelen karabataklar, Manyas
Kuşcenneti'ne gelerek kuluçkaya yatarken, Manyas Kuşcenneti Gölü'nde bol bulunan balıklar, karabatakların en önemli gıdası olarak beslenmelerinde önemli bir yer tutuyor. Zaman zaman Bandırma
ve Erdek Körfezine de gelip beslenen karabataklar akşam saatlerinde Kuşcenneti'ndeki yuvalarına tekrar dönerek yavrularının beslenmelerini sağlıyorlar.
Deniz ve göllerdeki balıklarla beslenen ve insanlardan uzak güvenli yerlerde yaşamalarıyla tanınan karabatak kuşlarından birinin Erdek Düzler sahilinde kıyıya kadar gelerek sahilde bulunan tatilcilerle adeta oyun oynaması görenleri şaşırttı.
Görüntülerde karabatak kıyıya kadar gelerek hem balık avlıyor, hem kendisini sevmek isteyenlerden kaçmayarak fotoğraf çekenlere de poz vermekten kaçınmıyor.
Bir tatilci kendisiyle karşı karşıya adeta konuşan bir karabatak kuşunu ilk kez insanlara bu kadar çok yaklaştığını gördüğünü söylerken, sevimli ve sempatik hareketleriyle tatilcilerin gözdesi olan karabatak kuşuna Şımarıkö adı verildi.