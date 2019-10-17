Son Dakika Haberleri: Balıkesir ve Çanakkale'de 151 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir ve Çanakkale'de 151 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir ve Çanakkale'de 151 düzensiz göçmen yakalandı

2 saat önce

Balıkesir ve Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı çalışmalarda 151 düzensiz göçmen yakalandı.

Balıkesir ve Çanakkale'de 151 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir ve Çanakkale'de Sahil Güvenlik Komutanlığının yaptığı çalışmalarda 151 düzensiz göçmen yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Kuzen Ege'de Sahil Güvenlik uçağı tarafından Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Küçükkuyu açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareket halindeki lastik bot durduruldu ve içerisindeki 8 erkek, 14 kadın, 20 çocuk Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Ayrıca, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 erkek, 10 kadın, 19 çocuk Afganistan uyruklu 42 düzensiz göçmen yakalandı.


Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Maden Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu içerisindeki 10 erkek, 7 kadın, 23 çocuk Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı


Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Sivrice açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu içerisindeki 6 erkek, 10 kadın, 11 çocuk Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.


Yakalanan düzensiz göçmenler karaya çıkartılarak haklarında işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:51 Kaynak: İHA
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