Son Dakika Haberleri: Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda Van Spor Futbol Kulübü ile eşleşti
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Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda Van Spor Futbol Kulübü ile eşleşti

3 dakika önce

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti.

Balıkesirspor Türkiye Kupası'nda Van Spor Futbol Kulübü ile eşleşti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kura çekimi, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Balıkesirspor 3. turda TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Van Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Futbol Kulübü ile eşleşti. Karşılaşma 24-25-26 Eylül tarihlerinde Balıkesir'de oynanacak.


Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu kuraları çekildi. Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa ve Denizlispor'un yer aldığı kurada TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu'nda bir üst tura yükselen takımlar yer aldı. Toplam 92 takımın bulunduğu kura çekiminde maçlar 24-25-26 Eylül tarihlerinde eleme usulü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri olduğu için kura çekimine katılamadı. Kura çekiminin ardından kulüp temsilcileri toplu fotoğraf çektirdi. - BALIKESİR

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 03:15 Kaynak: İHA
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