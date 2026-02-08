İstanbul Galata Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soğuk havaya rağmen sabah saat 07.00'de köprüye gelerek balık tutmaya başlayan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.
Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Gökçebay da bu teklife olumlu yaklaştı. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı. Bu hareket üzerine kadın ile balıkçı arasında tartışma çıktı.
Balıkları tutan Ahmet Gökçebay, saatlerce soğukta beklediğini ve büyük emek verdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Gökçebay kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.
ATV Haber'in haberine göre; tartışma sırasında vegan olduğunu vurgulayan kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu. Çevredeki vatandaşlar ise başkasının emeğine bu şekilde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın olay yerinden hızla uzaklaştı.
Gökçebay'a önce parasını vereceğini söylediği balıkları denize attıktan sonra "Param yok" deyip ödeme yapmayan kadın, ortamdaki gerginlikten faydalanıp kaçarak uzaklaştı.
Son Dakika › Yaşam › 'Balıklarını bana sat' dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)