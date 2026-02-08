"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı - Son Dakika
Yaşam

"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı

Haberin Videosunu İzleyin
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü\'nü karıştırdı
08.02.2026 08:26
Haberin Videosunu İzleyin
"Balıklarını bana sat" dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü\'nü karıştırdı
Haber Videosu

Galata Köprüsü'nde "vegan" olduğunu belirten bir kadın, balık tutan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay'ın yaklaşık 2.5 kilo istavrit dolu olan kovasını satın alacağını söyleyip denize döktü. "Bir tane koyarım sana" gibi saygısızca cümleler kuran kadın, yaşlı adama vadettiği parayı da ödemeden olay yerinden koşarak uzaklaştı.

İstanbul Galata Köprüsü'nde sabahın erken saatlerinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Soğuk havaya rağmen sabah saat 07.00'de köprüye gelerek balık tutmaya başlayan 65 yaşındaki Ahmet Gökçebay, öğle saatlerine kadar yaklaşık 2,5 kilogram istavrit yakaladı.

"VEGANIM" DEDİ, BALIKLARI DENİZE FIRLATTI

Kimliği belirsiz bir kadın, Gökçebay'ın yanına yaklaşarak balıkları satın alacağını söyledi. Gökçebay da bu teklife olumlu yaklaştı. Kısa süre sonra vegan olduğunu belirten kadın, balık dolu kovayı alarak denize boşalttı. Bu hareket üzerine kadın ile balıkçı arasında tartışma çıktı.

"BİR TANE KOYARIM SANA"

Balıkları tutan Ahmet Gökçebay, saatlerce soğukta beklediğini ve büyük emek verdiğini söyleyerek duruma tepki gösterdi. Gökçebay kadına "Benim balıklarımı ne hakla denize atarsın?" diyerek tepki gösterirken kadın "Bir tane koyarım sana" şeklinde saygısızca ifadeler kullandı.

"HAYVANLARI YEMEYİN, ALTERNATİF ÜRETİN"

ATV Haber'in haberine göre; tartışma sırasında vegan olduğunu vurgulayan kadın "Hayvanları yemeyin, alternatif üretin" diyerek kendisini savundu. Çevredeki vatandaşlar ise başkasının emeğine bu şekilde müdahale edilmesini doğru bulmadıklarını dile getirdi. Tartışmanın büyümesi üzerine kadın olay yerinden hızla uzaklaştı.

PARASINI DA VERMEDİ, KOŞARAK KAÇTI

Gökçebay'a önce parasını vereceğini söylediği balıkları denize attıktan sonra "Param yok" deyip ödeme yapmayan kadın, ortamdaki gerginlikten faydalanıp kaçarak uzaklaştı.

Galata Köprüsü, 3. Sayfa, Gündem, Toplum, Güncel, Vegan, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam 'Balıklarını bana sat' dedi, sonra yaptıkları Galata Köprüsü'nü karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ademkacar58 ademkacar58:
    Küfür etmek istemiyorum 16 1 Yanıtla
    1234 1234:
    etsende iyi olur fena olmaz 1 0
  • Emrah Aykol Emrah Aykol:
    Omega 3 olmayınca vücutta beyin duruyor demek ki.. 1 0 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    çağır polisi şikayetçi ol 0 0 Yanıtla
  • Haggı Haggı:
    günün birinde Bu kadına birisi aşık olacak ve hayatı kararacak, ama bu kadın için herşey okey diyecek neden ağlıyorsun ayrılıyoruz diyecek 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
