Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu

27.04.2022 15:55

Son dakika haberi... Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bilinen Halil-ür Rahman Gölü'ndeki kutsal olduğuna inanılan çok sayıda balık öldü.

Hz. İbrahim'in Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer olarak bilinen Halil-ür Rahman Gölü'ndeki kutsal olduğuna inanılan çok sayıda balık öldü. Ramazan Bayramı'na günler kala yaşanan ölümlerin nedeni ise henüz bilinmiyor.

Şanlıurfa Balıklıgöl'de Ramazan Bayramı'na günler kala balık ölümleri yaşanıyor. Son iki gündür meydana gelen ölümlerin kesin nedeni henüz bilinmezken, fazla yem ya da oksijen yetersizliğinden olduğu tahmin ediliyor. Göl görevlileri, balık ölümlerinin önüne geçmek için bir yandan temizlik çalışması başlatırken bir yandan da su motorları ile oksijen takviyesi yaptı.

Gölde ölü balıkları gören vatandaşlardan Fakri Coşkun, "Şu anda balıklar ölüyor. Yetkililerin bir an önce buna bir çözüm bulması lazım. Buradan yetkililere sesleniyoruz, lütfen buna bir çözüm bulun" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, balık ölümlerinin yavrulama dönemine bağlı olarak yaşandığını bildirdi.

(Ahmet Kolsuz - Bekir Şeyhanlı - İHA)

Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu
Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Balıklıgöl'deki balık ölümleri araştırılıyor Son dakika haberi: Balıklıgöl'deki balık ölümleri araştırılıyor Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı Son dakika haberleri: Yeni Delhi'de çöplükte korkutan yangınGökyüzünü kaplayan dumanlar nefes almayı zorlaştırdı

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu - Son Dakika


Son Dakika
12:38 Kayınpederini öldürdü, boşanmak üzere olduğu eşiyle birlikte 4 kişiyi de yaraladı
12:37 Tarih de belli oldu, isim de: Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayını Meral Akşener Kurban Bayramı'nda açıklayacak!
12:34 Boşandığı kadını ve sevgilisini, arabalarında taradı: İki sevgili öldü, saldırgan eski koca her yerde aranıyor
12:32 Oğlunun kız arkadaşı Aleyna'yı tecavüz ettikten intihara sürüklemişti! Oğlunun babasına mesajları iğrençliği ortaya çıkardı
12:06 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Suudi Arabistan göndermesi: Koşa koşa katille kucaklaşmaya gitti
12:06 Zelenski'den dikkat çeken açıklama: Rus güçleri beni ve ailemi öldürmeye çok yaklaştı
12:04 Eşi görevden alınmıştı! Hüseyin Kocabıyık Gezi davası hakkında ilk kez konuştu
11:58 Türkiye'nin ilk çeyrek turizm geliri açıklandı: 5 milyar 454 milyon 488 bin dolar oldu
11:40 Depremzede ile duşakabin tartışması yaşayan Elazığ Belediye Başkanı görüntülerle ilgili CHP'yi ve gazeteciyi suçladı
11:11 Yılan hikayesine döndü: Sarı kırmızlılarda seçim iptal!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2022 12:44:56. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Balıklıgöl'de bayram öncesinde yaşanan balık ölümleri korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement