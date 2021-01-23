Balltok'ta 505 daire tamamlanıyor - Son Dakika

Balltok'ta 505 daire tamamlanıyor

Baltok'ta peyzaj çalışmaları devam ediyor

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, söz verdiği gibi 505 dairelik Yeni Karesi Konutları 1. etabın kalan yüzde 50'sini tamamlayarak 31 Ocak 2021'de anahtar teslimine başlıyor. Başkan Yılmaz, Baltok'u ziyaret ederek gece gündüz çalışan ekiplere hem kolaylıklar diledi hem de çevre düzenlemesi çalışmalarını inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2019 tarihinde Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra Yeni Karesi Bölgesi'nde inşaatına başlanılan Baltok konutlarını tamamlamak için attığı adımlar sonuç vermeye başladı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra yüzde 50'si yapım aşamasında olan projenin yüzde 99'unu tamamlayarak 31 Ocak tarihinde 505 dairenin anahtarlarını konut sahiplerine teslim edecek.

Baltok'ta çevre düzenlemesi başladı

Balıkesirlilerin, uygun fiyatlara kaliteli konut sahibi olabilmesi amacı güdülerek Büyükşehir Belediyesi güvencesinde ve desteğinde faaliyet gösteren Baltok, Yeni Karesi Konutları'nın; 505 dairelik 10 blok konut ve 1 blok ticari alandan oluşan 1.Etap çalışmalarında tamamlanmak üzere. Daire içlerinde ince temizlik çalışmalarının sürdüğü ve çevre düzenleme çalışmalarının da başlatıldığı BALTOK konutları teslim için gün sayıyor.

Baltok'ta alt yapı çalışmaları tamamlandı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından; kullanma suyu, yağmur suyu ve atık su hatları tamamlanan projenin, elektrik alt yapıları da tamamlandı. Baltok'ta, doğalgaz hattı kazı ve boru döşeme çalışmalarının tamamlanmasının ardından doğalgazın daire içlerine bağlanma çalışmaları başlatıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından; çevre düzenlemesi, sosyal alanlar ile yolların asfaltlama çalışmalarına başladı.

Baltok'ta 36 Daire kaldı

Toplamda 10 Blok 505 daire ve ticaret merkezinden oluşan Yeni Karesi Konutları projesinde A 1,2,3,4 bloklardaki dairelerin tamamı satıldı, B bloklarda kalan son 36 dairenin satışına halen devam ediliyor. Kalan daireler; brüt 96 m2 2+1 F tipi daireler 320 bin TL, brüt 117 m2 3+1 C tipi daireler 370 bin TL ile brüt 143 m2 3+1 E tipi daireler 470 bin TL liste fiyatları ile Baltok satış ofislerinde sürpriz indirimlerle alıcılarını bekliyor.