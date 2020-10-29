Bangladeş'e Atatürk büstü dikiliyor - Son Dakika

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün inşası başladı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan şehrin en önemli ve kalabalık caddelerinden olan Kemal Atatürk Caddesi'nde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 97. yıl dönümü nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstünün inşası başladı. Türkiye Dakka Büyükelçiliği tarafından başlatılan projenin açılışına elçilik yetkilileri katılırken, çalışmalar en kısa sürede tamamlanacağı belirtildi. Ankara'dan gönderilen büstün şimdilik Dakka Büyükelçiliğinde bulunduğu aktaran yetkililer, kısa sürede inşaat çalışmaları tamamlandığında büstün Kemal Atatürk Caddesi'ndeki yerini alacağını ifade etti.

İki ülke arasında imzalanan anlaşmaya göre Bangladeş'in kurucusu olarak bilinen Cumhurbaşkanı Sheikh Mujibur Rahman'ın büstü de eşzamanlı olarak Ankara'da dikilecek. - DAKKA