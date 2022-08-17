Arakanlı Müslümanların liderleri vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi - Son Dakika
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Arakanlı Müslümanların liderleri vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi

17.08.2022 13:40
Arakanlı Müslümanların liderleri vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), ülkelerine dönmek için uygun bir zemin oluşturulması için çağrı yaptı.

Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanlar (Rohingya), ülkelerine dönmek için uygun bir zemin oluşturulması için çağrı yaptı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri (UNHCR) Michelle Bachelet, Bangladeş ziyareti kapsamında, Cox's Bazar kentinde, etnik soykırım nedeniyle ülkesinden kaçmak zorunda olan Arakanlı Müslümanların liderleriyle görüştü.

Bachelet, Arakanlıları ülkelerine barışçıl bir geri dönüş sağlanana kadar Bangladeş kamplarında sabır ve barış içerisinde kalmaya çağırdı.

Topluluğun dini lideri Melana Azim Ullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yurdumuza güvenli bir şekilde dönebilmemiz için Myanmar'da barışçıl bir ortam oluşturulmasını, dünyanın en güçlü kuruluşu olan BM'den istedik." dedi.

Gençlik lideri Khin Maung, soykırımdan kaçan Arakanlıların Myanmar'a dönmesi için uygun bir ortam sağlanmasında BM'nin yavaş adım atmasından memnun olmadıklarını dile getirdi.

Cox Bazar'daki kampta, 10 Ağustos'ta 2 Arakanlı Müslüman liderin öldürülmesine değinen Maung, mülteci kamplarındaki güvenlik önlemlerinin iyileştirilmesi için uygun adımların atılmasını istedi.

Maung, "BM'nin rolünün yalnızca bilgi almak, açıklamalarda bulunmak ve güvence sağlamak üzerine yoğunlaştığını görüyoruz. Bu kadar güçlü bir platformun uygun ortamı sağlamak için bu kadar uzun süreye ihtiyacı olduğuna inanmıyorum." dedi.

Hindistan, Yeni Delhi'deki Arakanlı Müslümanlara insani yardım sağlayacak

Hindistan, başkent Yeni Delhi yakınlarında Arakanlı Müslümanların kaldığı kamplara çadır, polis koruması ve kolaylık sağlanacağını duyurdu.

Hindistan'ın Petrol, Doğalgaz ve Şehircilik Bakanı Hardeep Singh Puri, Twitter'dan, Arakanlıların Yeni Delhi'ye bağlı Bakkarwala bölgesindeki Ekonomik Olarak Zayıf Bölge (EWS) olarak tanımlanan dairelere yerleştirme kararı alındığını aktardı.

"Hindistan, ülkeye sığınanları her zaman memnuniyetle karşılamıştı." diyen Puri, bu adımı "dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Puri, mültecilere, UNHCR kimlik kartları ve 24 saat süren polis koruması sağlanacağı da sözlerine ekledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine yükseldi.

Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Bangladeş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arakanlı Müslümanların liderleri vatanlarına dönmek için uygun bir zemin kurulmasını istedi - Son Dakika

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