BANKADAN ÇIKANLARI GASP EDENLER YAKALANDI - Son Dakika

KOCAELİ'de banka ve noterlerden çıkan vatandaşları takip ederek paralarını gasp eden 2 kişi polisin operasyonu ile yakalandı. Gasp anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi ve İstanbul'da banka ve noterlerden çıkan vatandaşları takip edip gasp edenlere yönelik operasyon düzenledi. 8 Aralık günü Çayırova ilçesinde bankadan 100 bin lira çeken B.Y.?yi takibe alan kişiler, B.Y'nin aracına para dolu çantayı bırakıp şoför koltuğuna geçtiği sırada harekete geçti. B.Y'nin otomobilin yanına yanaşan araçtan inen kar maskeli kişi kapıyı açıp çantayı alıp geldiği araca bindi. Bu arada park halinde olan bir otomobilin sürücüsü, kapkaçı fark etmesi üzerine otomobiliyle kapkaç yapanların aracına çarparak durdurmaya çalıştı. Kapkaç yapanlar olay yerinden araçla kaçtı. Kapkaç anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüphelilerin aynı zamanda internet sitelerinde araçlarını satan vatandaşların plakalarını kopyalayıp kendi araçlarına takarak gasp yaptıkları ortaya çıktı. Polis ekipleri, İzmir'e gittikleri belirlenen kişileri Yalova'da yaptığı operasyonla yakaladı. İstanbul'da 5, Çayırova ilçesinde 1 olaya karıştıkları belirlenen M.M. ve N.M. emniyetteki işlemlerin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.