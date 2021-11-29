Üye Girişi
Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı - Son Dakika

Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı

29.11.2021 22:54

Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 40 bin hektarlık alan sulanıyor Muhtar Aliekber Yiğit: "Barajın Kütahya bölümünde yüzde 40 oranında bir azalma var" Kütahya Porsuk Barajı'nda kuraklık sebebiyle su seviyesinin son 5...

Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı

Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 40 bin hektarlık alan sulanıyor

Muhtar Aliekber Yiğit:

"Barajın Kütahya bölümünde yüzde 40 oranında bir azalma var"

KÜTAHYA - Kütahya Porsuk Barajı'nda kuraklık sebebiyle su seviyesinin son 5 yılda yüzde 40 oranında azaldığı belirtildi.

Kütahya merkeze bağlı Sofça köyü sakinleri, kuraklık ve vahşi sulama sebebiyle baraj suyunun hızla çekildiğini dile getirdiler. Sofça Köyü Muhtarı Aliekber Yiğit, yaptığı açıklamada, "Bilindiği gibi, son yıllarda yeterli derecede yağmur ve kar yağışı olmadı. Ayrıca, Porsuk'tan Ankara Polatlı tarafında su gönderiliyor. Bunlara bir de küresel ısınmada eklenince baraj suyu azaldı. Son 5 yılda bir genelleme yaparsak barajın Kütahya bölümünde yüzde 40 oranında azalma oldu. Kasım ayında az da olsa yağışlar oldu. Bu yıl kar yağışı da olursa baraj bir nebze olsun dolar" diye konuştu.

Yiğit, 25 haneli Sofça köyü sakinlerinin tamamına yakınının barajdan balık tutarak geçimlerini sağladığı bildirdi.

Sofça köyü sakinlerinden Hasan Çaksaz da, üreticiler olarak kar ve yağmur yağışı beklediklerini ifade etti.

Porsuk Barajı'nda kuraklık nedeniyle yaşanan su çekilmesi, İHA tarafından havandan da görüntülendi.

Porsuk Barajı, Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Porsuk Çayı üzerinde, sulama, enerji üretimi, taşkın kontrolü ve içme suyu temini amacı ile 1966-1972 yılları arasında inşa edilmişti.

Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 40 bin hektarlık alanın sulandığı öğrenildi.

Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı
Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı
Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı
Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı

Porsuk Barajı, Kütahya, Muhtar, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Lodos sırasında uçan çatı karşı binanın dairesinin içine girdi 23:22 Lodos sırasında uçan çatı karşı binanın dairesinin içine girdi İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı 16:52 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek
Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu 13:51 Tümer Metin, Sumudica ve Galatasaraylı yıldızı yerden yere vurdu Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a 13:24 Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!

Son Dakika Haberleri
23:50 Vitor Pereira'dan kendisini eleştirenlere sert sözler: Burada hoca benim
23:34 Son Dakika: DEVA Partisi kurucusu Metin Gürcan, casusluk suçundan tutuklandı
23:27 İstanbul Havalimanı'nda fırtınanın şiddetini en açık gösteren görüntü! İnsanlar uçmamak için etrafa tutundu
23:14 O Ses Almanya'ya yine damga vurdu! Zeynep Avcı çeyrek finale yükseldi
23:13 Rıdvan Dilmen'den istifa çağrılarını alevlendirecek Pereira sözleri: Fenerbahçe'yi sevmiyor
23:02 Kartal sahil yolu sular altında kaldı! 2 otomobil mahsur kaldı
22:58 Çanakkale Köprüsü inşaatında çalışan işçiler, fırtınaya 300 metre yükseklikte yakalandı
22:44 Hiç destekçisi kalmadı! Fenerbahçe taraftarı, Vitor Pereira'ya istifa çağrısı yapıyor
22:22 Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdiği için CHP'den ihraç edilen Sevigen açıklama yaptı: Onları sokağa çıkamaz hale getireceğim
22:14 Tabelada ismini görünce çok sinirlendi! İrfan Can Kahveci'den Vitor Pereira'ya sert tepki
Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu Dünya futbolunun en iyisi belli oldu! İşte Altın Top'u kazanan yıldız futbolcu         
23:50
Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi Son Dakika: İstanbul'da fırtına nedeniyle yarın yüz yüze eğitime ara verildi         
20:26
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor Fırtına İstanbul dahil pek çok ili perişan etti, uyarılar devam ediyor         
12:56
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!         
11:54
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 00:02:10. #1.13#
SON DAKİKA: Barajdaki su seviyesi son 5 yılda yüzde 40 azaldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement