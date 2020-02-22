Baran ve Şahin, hurdacıların problemlerini dinledi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Baran ve Şahin, hurdacıların problemlerini dinledi - Son Dakika Ekonomi

Baran ve Şahin, hurdacıların problemlerini dinledi

7 saat önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Başkent'in atıklarının toplandığı Ankara Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret etti.

Baran ve Şahin, hurdacıların problemlerini dinledi, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Valisi Vasip Şahin ile birlikte Başkent'in atıklarının toplandığı Ankara Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret etti.


Ankara Valisi Şahin ve ATO Başkanı Baran, İvedik'te bulunan Hurdacılar Sitesi'nde hurda toplama ve geri dönüşüm tesislerinde inceleme gerçekleştirirken, hurdacılarla sektörel sorunları ve çözüm önerileri konusunda istişarelerde bulundu. Vali Şahin ve Baran, Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya'yı da ziyaret ederek site ve Ankara ekonomisine katkıları konusunda bilgi aldı.


Demirden alüminyuma, bakırdan kalaya, kitaptan deftere kadar tüm atıkların geri dönüşümünün çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için önemli olduğunu kaydeden Baran, hurda toplama ve geri dönüştürülmesinin ortaya atık ekonomisini çıkardığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himaye ettiği Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkat çeken Baran, "Emine Erdoğan'ın öncülük ve himaye ettiği Sıfır Atık Projesi, atıkların geri dönüşümü ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmesiyle çevreye katkı sağladığı gibi israfın önlenmesine ve verimlilik artışına etki ediyor" dedi. Baran, bin 500'den fazla işletmenin yer aldığı Ankara Hurdacılar Sitesi'nin hem ekonomiye hem de çevreye katkı anlamında büyük bir görev üstlendiğini de ifade etti.


ATO Başkanı Baran ve Vali Şahin'e ziyaretlerinde, ATO yönetim Kurulu Üyesi Halil İlik, ATO 34 No'lu Hurdacılık, Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Meslek Komitesi Başkanı İsa Şahin, Komite Başkan Yardımcısı Hüseyin Kılıç ve Meclis Üyesi Turgay Yılmaz eşlik etti. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:09 Kaynak: İHA
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