Barış Durmaz'dan ilk roman

Yeraltı edebiyatının bir örneği olan kitap, babası tarafından sürekli olarak fiziksel ve psikolojik şiddet gören ve sağlıklı olmayan bir aile içinde yetişen İrina isimli Moldovalı genç bir kızın, annesini ve kendisini kurtarmak adına şiddete karşı açtığı savaşı konu ediniyor.



Kitabıyla ilgili olarak Durmaz, "Kitabı yazmaya başlamadan önce; yazacağım kitabın Türkiye'de henüz sınırları tam olarak belli olmayan ve bünyesinde yeteri kadar eser barındırmadığını düşündüğüm yeraltı edebiyatına küçük de olsa bir katkı sağlaması amacı güttüm. Kitabı bu yüzden karamsar duygular eşliğinde yazdım" diyor.



Barış Durmaz kimdir?



Barış Durmaz, 15 Ekim 1989 tarihinde Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini Tuzla Atatürk İlköğretim Okulu'nda bitirdi. Lise öğrenimini 2006 yılında Tuzla Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnşaat bölümünü kazanarak Çanakkale şehrine yerleşti. Üniversite eğimini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü ve 2014 yılının ocak ayına kadar alanı dışındaki geçici işlerde çalışmaya başladı. Daha sonra inşaat alanında çalışmaya karar vererek yurtdışına çıktı.



Libya, Kazakistan ve Rusya ülkelerinde Teknik Ofis Uzmanı olarak çalıştı. Bu sırada ikinci üniversite öğrenimini yapmak istedi ve Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Yazarlık bölümünü kazandı. Felsefe ve psikolojiye büyük bir ilgi duyan yazar, Hakan Günday hayranı olup, günümüzde Rusya'nın Moskova şehrinde hayatını sürdürmektedir.