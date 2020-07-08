Barış Durmaz'dan ilk roman - Son Dakika

Barış Durmaz'dan ilk roman

Yeraltı edebiyatının bir örneği olan kitap, babası tarafından sürekli olarak fiziksel ve psikolojik şiddet gören ve sağlıklı olmayan bir aile içinde yetişen İrina isimli Moldovalı genç bir kızın, annesini ve kendisini kurtarmak adına şiddete karşı açtığı savaşı konu ediniyor.

Yeraltı edebiyatının bir örneği olan kitap, babası tarafından sürekli olarak fiziksel ve psikolojik şiddet gören ve sağlıklı olmayan bir aile içinde yetişen İrina isimli Moldovalı genç bir kızın, annesini ve kendisini kurtarmak adına şiddete karşı açtığı savaşı konu ediniyor.

Rıdvan Dilmen: Başakşehir yüzde 85 şampiyon
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın


Kitabıyla ilgili olarak Durmaz, "Kitabı yazmaya başlamadan önce; yazacağım kitabın Türkiye'de henüz sınırları tam olarak belli olmayan ve bünyesinde yeteri kadar eser barındırmadığını düşündüğüm yeraltı edebiyatına küçük de olsa bir katkı sağlaması amacı güttüm. Kitabı bu yüzden karamsar duygular eşliğinde yazdım" diyor.


Barış Durmaz kimdir?


Barış Durmaz, 15 Ekim 1989 tarihinde Üsküdar'da doğdu. İlköğrenimini Tuzla Atatürk İlköğretim Okulu'nda bitirdi. Lise öğrenimini 2006 yılında Tuzla Lisesi'nde tamamladıktan sonra, 2008 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İnşaat bölümünü kazanarak Çanakkale şehrine yerleşti. Üniversite eğimini tamamladıktan sonra İstanbul'a döndü ve 2014 yılının ocak ayına kadar alanı dışındaki geçici işlerde çalışmaya başladı. Daha sonra inşaat alanında çalışmaya karar vererek yurtdışına çıktı.


Libya, Kazakistan ve Rusya ülkelerinde Teknik Ofis Uzmanı olarak çalıştı. Bu sırada ikinci üniversite öğrenimini yapmak istedi ve Uludağ Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Dramatik Yazarlık bölümünü kazandı. Felsefe ve psikolojiye büyük bir ilgi duyan yazar, Hakan Günday hayranı olup, günümüzde Rusya'nın Moskova şehrinde hayatını sürdürmektedir.

Türkiye, Tuzla, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:52 

Son Dakika Magazin Barış Durmaz'dan ilk roman - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:10 Brezilyalı futbolcu Jailson, Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor 17:04 ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:50 Sevgilisinin arkadaşıyla yatakta basılan eski manken için mahkemeden zorla getirilme kararı 13:46 Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi 13:23 Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde ilk kez koronavirüs vakası görüldü 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 10:59 Dünya şampiyonu snowboardcu Alex Pullin, balık avında hayatını kaybetti 10:45 Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler 10:16 Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı 09:32 Üsküdar Belediyesi, sahil şeridinde çekirdek yemeyi yasakladı
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
23:48
Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu
22:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
ABD, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne askeri eğitim ve öğretim fonu verecek
20:45
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
HDP'li vekil Hüda Kaya, Ayasofya'nın müzeden kiliseye dönüştürülmesini istedi
19:26
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 00:38:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Barış Durmaz'dan ilk roman - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]