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Barış Pınarı Harekatı

1 saat önce

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nı da sınırımızda terör yuvalarını temizlemek, terörün kökünü kazımak için düzenliyoruz.

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AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Barış Pınarı Harekatı'nı da sınırımızda terör yuvalarını temizlemek, terörün kökünü kazımak için düzenliyoruz." dedi.

Etyemez, yayımladığı yazılı açıklamasında, Türkiye'nin sınır ötesinde de terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

"Türk ordusu barış için bir teminattır"

Suriye'nin kuzey bölgesine daha önce Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını yaptığını hatırlatan Etyemez, şunları kaydetti:

"Barış Pınarı Harekatı'nı da sınırımızda terör yuvalarını temizlemek, terörün kökünü kazımak için düzenliyoruz. Herkes bilmelidir ki mücadelemiz teröristlere ve destekçilerine karşıdır. Sınırlarımızı koruyacak, kardeşi kardeşe kırdıranlara asla fırsat vermeyeceğiz. Kan akmasına, çocukların ölmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Şer odaklarının oyunlarını bozacak, bölgede kalıcı barışı sağlayacağız. Türk ordusu barış için bir teminattır. Bölgeyi teröristlerden temizleyecek, oluşturacağımız güvenli bölge sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Aziz milletimiz, ordumuzun yanındadır. Kahraman ordumuzun Barış Pınarı Harekatı'nda da önceki harekatlarda olduğu gibi başarılı olacağına inancımız tamdır. Rabbim kahraman Mehmetçiğimizi korusun, ordumuzu muzaffer eylesin."

Barış Pınarı Harekatı, AK Parti, Konya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 10:40 Kaynak: AA
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