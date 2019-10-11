Barış Pınarı Harekatı'na destek

Sivas'ta çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini bildirdi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emri ile başlatılan ve ülkenin çevresinde yuvalanmaya çalışan terör örgütlerine yönelik olan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini belirtti.

Operasyona katılan Mehmetçikler'e kolaylıklar dileyen Eken, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Barış Pınarı Harekatı'nı başarı ile yürütmeye başladı. Cenabı Allah, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan ordumuzu korusun ve muzaffer eylesin. Şanlı Türk ordumuzun mensubu Mehmetçiklerimize sağsalim evlerine dönmeyi nasip etsin." ifadelerini kullandı.

Suşehri Belediye Başkanı Yüksel'den destek mesajı

Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ise yayımladığı mesajda harekatın zaferle sonuçlanması için dua ettiklerini belirtti.



Türk askerinin, sınırlarını tehdit eden ve tüm dünya için tehlike arz eden terör bataklığını kurutmakta kararlılığını bir kez daha gösterdiğini aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Asil Türk milleti olarak askerimizin, polisimizin her daim yanında durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, vatanımızın, milletimizin ve yarınlarımızın huzuru, selameti ve istikbalimiz için tüm dualarımızı Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin başarısı için ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ'dan destek

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ ve Meclis Başkanı Cemil Gözen, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı destek mesajı yayınladı.

Çetindağ, operasyonu desteklediklerini ifade ederek, "Bin yıldır bu topraklara hüküm süren devletimizin sınırlarından bir avuç çapulcuya, bir avuç dahi toprak vermeyeceğiz. Tüm çiftçilerimiz ile devletimizin hem maddi, hem manevi olarak sonuna kadar yanındayız. Cenabı Allah Mehmetçiklerimizi muzaffer eylesin. Hepimiz Mehmetçiğiz ve Mehmetçiklerimizin yanındayız." açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanı Cemil Gözen ise operasyona katılan güvenlik güçleri için dua ettiklerini belirterek, "Barış Pınarı Harekatı'nı, Sivas çiftçilerimiz adına destekliyoruz. 40 yıldır huzur mücadelesi veren ülkemiz bu harekat ile huzuru ve güvenliği sağlayacaktır. Allah Mehmetçiklerimizin ayaklarına taş değdirmesin." açıklamasında bulundu.