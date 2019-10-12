Barış pınarı harekatı'nda 4'üncü gün (5)
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CEYANPINAR'A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜFıratın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınar'ı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından Ceylanpınar'ın karşındaki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn sınır kapısı ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
CEYANPINAR'A HAVAN MERMİSİ DÜŞTÜ
Fıratın doğusuna yönelik gerçekleştirilen Barış Pınar'ı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu askerleri tarafından Ceylanpınar'ın karşındaki terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Resulayn sınır kapısı ele geçirildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgede sınırı aşan 3 havan mermisi Ceylanpınar Devlet Hastanesi bahçesi ile jandarma karakolu yakınlarına düştü. Saldırıda yaralanan olmazken Milli Savunma Bakanlığı ise Resulayn'daki meskul mahallinin kontrol altına alındığını duyurdu.
Ali LEYLAK-Kadir GÜNEŞ-Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa
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