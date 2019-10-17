Barış pınarı'na yurdun dört bir yanından destek

Yörük Mustafa'dan Mehmetçiğe selam

9 Ekim'de Suriye'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na, Türkiye'nin dört bir yanından destekler devam ediyor. Okullarda öğrencilerin yaptığı koreografilerin ve gelirini Mehmetçiğe bağışlayan esnafın ardından, bir destek de yöresel kıyafetleriyle asker selamı veren vatandaşlardan geldi. Karadeniz'den Akdeniz'e, Ege'den Güneydoğu Anadolu'ya yurdun birçok bölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, asker selamı vererek harekata desteklerini iletti. Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi.

Türkiye, terör koridoruna son vermek, sınırlarını güvenlik altına almak ve ülkede bulunan Suriyelilerin gönüllülük esasıyla yerleşebileceği alanlar yaratmak amacıyla 9 Ekim saat 16.00'da harekete geçmişti. Bu kapsamda Fırat'ın doğusunda operasyon devam ederken, Mehmetçiğin terör örgütü mensuplarıyla mücadelesi de devam ediyor. Harekat planlandığı şekilde hız kesmeden sürdürülürken, vatandaşların da Türk Silahlı Kuvvetlerine olan desteği artarak devam etti. Yurdun birçok farklı bölgesinden gelen görüntülerde de, yöresel kıyafetlerle asker selamı veren vatandaşlar, desteklerini iletti.

YÖRÜK MUSTAFA'DAN MEHMETÇİĞE ŞİİR VE SELAM

DÜNYA Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na yazdığı şiirle destek verdi, Mehmetçiği selamladı.

Antalya'nın Serik ilçesinde Yörük Kültür Müzesi kuran Dünya Yörük Türkmen Federasyonu Başkanı Mustafa Kuş, TSK'nın, Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi. Afrin Harekatı'na destek vermek için kamyonla gıda malzemeleri götürerek askerlere moral veren Başkan Kuş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere de destek vermek için yarın sınıra gidecek. Yörük Müzesi'nde Yörük kıyafetlerini giyerek Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için yazdığı şiiri okuyan Mustafa Kuş, asker selamıyla da Mehmetçiği selamladı. Mustafa Kuş, "Her zaman ordumuzun yanındayız. Terörle mücadelede ordumuzun yanındayız" dedi.