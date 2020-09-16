GAZİANTEP Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resaluyn'a huzur getirdi - Son Dakika

GAZİANTEP Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resaluyn'a huzur getirdi

Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resaluyn'a huzur getirdiTÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 9 Ekim'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn huzura kavuştu.

Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resaluyn'a huzur getirdi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından geçen yıl 9 Ekim'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan Tel Abyad ve Resulayn huzura kavuştu. Teröristlerin işgalinin sona erdirilmesi ile normalleşmenin başladığı Tel Abyad ve Resulayn'a binlerce kişi güven içerisinde yeniden döndü. Korku dolu günlerin geride kalmasıyla yaraların sarıldığı kentlerde yaşayan siviller, Türkiye ile özgürlüğe kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Suriye'de 2011 yılında sivillerin daha fazla özgürlük talepleri, rejimin güç kullanmasıyla iç savaşa döndü. Özgür Suriye Ordusu ismiyle silahlanarak rejime karşı mücadele eden muhalifler, zaman içerisinde görüş ayrılığına düşerek gruplara bölündü. Muhalif gruplar arasında yaşanan ayrılık ve çatışmalar sırasında terör örgütü de bazı kentleri işgal etti. Terör örgütü PKK/ YPG işgal ettiği alanları genişleterek Irak sınırından İdlib'e kadar uzanan sınır hattında koridor oluşturmak istedi. Terör örgütünün ilk etapta Fırat Nehri'nin batısına geçerek, sözde kantonlarını birleştirme hayali, Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile sonlandı.

Terör örgütüne yönelik 9 Ekim 2019 tarihinde de Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından Barış Pınarı Harekatı düzenlendi. Şanlıurfa'nın Akçakale ile Ceylanpınar ilçelerinin karşısında bulunan Tel Abyad ve Resulayn kentlerini kapsayan 120 kilometrelik hat kısa süre içerisinde teröristlerden arındırıldı. İki ilçenin köy ve kasabaları ile teröristlerden arındırılmasıyla 5 bin kilometre kareyi aşkın alan terör örgütünden temizlenerek güvenli hale getirildi.

Teröristlerin işgaline son verilmesinin ardından Resaluyn ve Tel Abyad'da yaşamın normale dönmesi için hummalı çalışmalar başlatıldı. Teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imha edilmesi ve kamu binalarının tadilatlarının gerçekleştirildiği Resulayn ve Tel Abyad'da, terör örgütüne ait izler silindi ve zorunlu olarak topraklarından göç eden siviller yeniden doğdukları kentlerine dönmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN BASKISI SONA ERDİ

Resulayn ve Tel Abyad'da yaşayan siviller; terör örgütünün zorla vergi aldığı, ticaret yapanlara zorunlu ortak olduğu ve çocuklarını kaçırarak silah altına alınması gibi yaşadıkları zorlukların geride kalmasıyla büyük mutluluk yaşıyor. Geçmişte kaçırılarak terör örgütü kamplarına götürüleceği endişesiyle çocuklarını sokağa çıkarmaya korktuklarını anlatan siviller, Barış Pınarı Harekatı sonrası doğdukları kentlerin sokaklarında özgürce dolaşabilmenin tadını çıkarıyor. Terör örgütünün Arap kökenlilere çok fazla baskı uyguladığını ve kendilerinin kentleri terk etmesini sağlayarak bölgenin demografik yapısını bozmayı amaçladığını anlatan siviller, birçok ailenin baskılar nedeniyle Türkiye veya TSK'nın düzenlediği harekatlar ile güvenli hale gelen alanlara zorunlu olarak göç ettiğini ifade etti.

GİDERKEN HER ŞEYİ YAKIP, YIKTILAR

Terör örgütünün geçen yıl Türkiye'nin harekat düzenleyeceği sinyalinin ardından baskılarını daha da artırdığını anlatan siviller, TSK'nın harekatı başlatmasıyla teröristlerin her tarafı yakıp, yıktığını, can kayıpları oluşması için patlayıcılar tuzakladığını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla teröristlerin kentlerine zarar verdikten sonra kaçtığını anlatan Suriyeli siviller, Türkiye'nin gelişi ile terör örgütünün işgalinin sona erdiğini aynı zamanda kendilerinin de huzura kavuştuğunu ifade etti.

'YILLARCA YOKSUN KALDIĞIMIZ HİZMETLERİ TÜRKİYE SAYESİNDE ALDIK'

Türkiye'nin harekatın ardından teröristlerin zarar verdiği alanların tadilatını yaptığını ve oluşturulan idari yapı ile kamu hizmetlerinin verildiğini anlatan siviller, "Yıllarca teröristlerin işgali sırasında her türlü hizmetten yoksun kalmıştık. Ancak, Barış Pınarı Harekatı sonrası hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşadık. Türkiye hastane, okul ve diğer halkın kullandığı kamusal alanları tek tek onardı ve bizim kullanımımıza sundu. Oluşturulan yerel meclisler de hızlıca hizmet üretmeye başladı. Yıllarca yoksun kaldığımız hizmetleri Türkiye'nin elinin değmesinin ardından hızlıca aldık. Teröristlerin yakıp yıktığı şehirlerimizin birkaç ay içerisinde yeniden inşa edilmesi ve geçmişe dair tüm izlerin silinmesi bizleri çok mutlu etti" dedi.

TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ

Resulayn ve Tel Abyad'da artık yaşamlarını huzur içerisinde sürdüren siviller, oluşan güven ortamı ve terör zulmünün sona ermesi nedeniyle Türkiye'ye minnettar olduklarını her fırsatta dile getiriyor. Teröristlerin işgalinin sona ermesi ve kentlerin yeniden inşa edilmesi ile zorunlu göç eden binlerce insanın, yeniden Tel Abyad ve Resulayn'a döndüğünü anlatan siviller, yaşadıkları sıkıntıları ve şu anki huzur ortamını şu ifadelerle dile getirdi:

"Birçok insan burada teröristlerin baskısı nedeniyle zorunlu göç etti. Daha doğrusu göç etmek zorunda kaldı insanlarımız. Yıllarca doğup büyüdüğü, evi, arazisi olan kentlerine gelemedi. Bu insanların yokluğunda teröristler ev, araba ve arazilerine de el koymuştu. Binlerce kişi, Barış Pınarı Harekatı sonrası Türkiye'nin varlığının verdiği güvenle evlerine geri döndü. İnsanların tekrar dönmesiyle teröristlerin işgali sırasında tenhalaşan Tel Abyad ve Resulayn yeniden eski günlerine döndü. Bizi teröristlerin zulmünden, çocuklarımızın zorla alıkonulup kaçırılmasından, ev ve arazilerimize el konulmasından, ektiğimiz ürünlerin kendilerini desteklemediğimiz için yakılmasından bizi kurtardığı için Türkiye'ye çok müteşekkiriz. Bizim teröristlerin zulmünden kurtulmamız için Barış Pınarı Harekatı'na katılan ve şehit olan Türk askerleri için de her zaman dua ediyoruz. Savaşın ilk gününden bu yana kapılarını açan ve sınır ötesi harekatlar ile bizleri teröristlerden kurtaran Türkiye halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederiz. Bizim en büyük isteğimiz hala teröristlerin işgalinde olan Fırat'ın doğusundaki diğer toprakların da Tel Abyad ve Resulayn gibi huzurlu hale gelmesi."

GAZİANTEP Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resaluyn'a huzur getirdi

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Resulayn, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 08:33 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP Barış Pınarı; Tel Abyad ve Resaluyn'a huzur getirdi - Son Dakika


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