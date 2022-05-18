Barselona, Huawei'nin Dijital Yetenek Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor - Son Dakika
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Barselona, Huawei'nin Dijital Yetenek Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

18.05.2022 18:21
Barselona, Huawei'nin Dijital Yetenek Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yapıyor

BARSELONA, 18 Mayıs (Xinhua) -- "Sürdürülebilir Bir Gelecek için Yüksek Öğrenimine Yeniden Şekil Vermek" konusuna odaklanan Huawei Dijital Yetenek Zirvesi'nin ilk edisyonu Salı günü Barselona'da başladı.

BARSELONA, 18 Mayıs (Xinhua) -- "Sürdürülebilir Bir Gelecek için Yüksek Öğrenimine Yeniden Şekil Vermek" konusuna odaklanan Huawei Dijital Yetenek Zirvesi'nin ilk edisyonu Salı günü Barselona'da başladı. Huawei'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Vincent Peng, açılış konuşmasında, "kimsenin geride kalmamasını" sağlamak için "dijital çağda dijital eğitim" ihtiyacını vurguladı ve dijital katılımı garanti etmek için kamu-özel işbirliği çağrısında bulundu. Etkinlikte İspanya'da dijital becerilerin geleceği hakkında bir rapor sunan Huawei, İspanya nüfusunun yalnızca yüzde 57'sinin en azından temel dijital becerilere sahip olduğunu, bu oranın Avrupa Birliği (AB) ortalamasının üzerinde, ancak bloğun 2030 yılına kadar yüzde 80'e ulaşma hedefinden uzak olduğunu söyledi.

Huawei İspanya Genel Müdürü (CEO) Eric Li Xinhua'ya verdiği demeçte, "Dijital yeteneği teşvik edebilirsek, bu dijital ekonomi açısından daha fazla dijital değer getirecek ve bence bu İspanya'da hepimiz için iyi olacak" dedi. Huawei, dijital yeteneği, dijital dönüşüm ve ekonomik büyümeyi sağlamanın anahtarı olarak tanımlıyor. Şirketin amacı, etkinliğin konuyla ilgili tartışmalar için açık ve işbirlikçi bir platform haline gelmesi. Mobil Dünya Başkenti Barselona Vakfı'nın Dijital Gelecek Topluluğu Direktörü Cristina Colom, bu amaçlar doğrultusunda dijital endüstrilerde faaliyet gösteren büyük şirketlerle işbirliği yapmanın gerekli olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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