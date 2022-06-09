FETÖ şüphelilerinin kullandığı "gıda deposu" tespit edildi

Bartın merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen, 37 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, metruk bir binanın "gıda deposu"na çevrildiği, buradan örgüt mensupları ile yakınlarına yardımda bulunulduğu belirlendi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Haziran'da Bartın, Karabük, İstanbul ve Isparta'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, örgüt içinde güncel yapılanma faaliyetleri sürdürdükleri iddiasıyla yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Batın'da metruk bir binanın gıda deposuna çevrilerek buradan örgüt mensupları ile yakınlarına yardımda bulunulduğu ortaya çıktı.

Daha önce market olarak kullanıldığı anlaşılan, kapı ve camları brandayla kapatılan depodaki yağ, şeker, çay, bakliyat gibi yaklaşık 20 ton gıda ürünü ile temizlik malzemesine el konuldu.