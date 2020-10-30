Deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

Bartın'dan, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'e arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgede AFAD Başkanlığınca Türkiye Afet Müdahale Planı Doğrultusunda Seviye 3 (Ulusal Düzey) Afet durumu ilan edilmesi üzerine ilimiz de kendi kapasitesi ölçüsünde harekata dahil olmuştur." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden tam donanımlı 4x4 araç ile 3 arama kurtarma teknisyeni ve 1 şoförden oluşan ekibin İzmir'e gönderildiği kaydedildi.