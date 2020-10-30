Deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi - Son Dakika

Deprem bölgesine arama kurtarma ekibi gönderildi
30.10.2020 22:53
Bartın'dan, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'e arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bartın'dan, 6,6 büyüklüğünde depremin meydana geldiği İzmir'e arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bölgede AFAD Başkanlığınca Türkiye Afet Müdahale Planı Doğrultusunda Seviye 3 (Ulusal Düzey) Afet durumu ilan edilmesi üzerine ilimiz de kendi kapasitesi ölçüsünde harekata dahil olmuştur." ifadesi kullanıldı.
Bu kapsamda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden tam donanımlı 4x4 araç ile 3 arama kurtarma teknisyeni ve 1 şoförden oluşan ekibin İzmir'e gönderildiği kaydedildi.
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