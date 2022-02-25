Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Genel Merkezi'nde bir dizi temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, beraberinde MHP İl Başkanı Ercüment Özçelik ve Merkez İlçe Başkanı Murat Demir ile ilk olarak MHP Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ı ziyaret ettiklerini belirtti.

Mesleki ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy'u da ziyaret ederek belediye çalışmaları hakkında bilgi verip gündemdeki konularla ilgili sohbet ettiklerini aktaran Akın, "Ziyaretlerimizde belediye çalışmalarımızla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Bizleri ağırlayan değerli teşkilat büyüklerimize teşekkür ettik, çalışmalarında kolaylıklar diledik." ifadelerini kullandı.

Bartın'da yol, kaldırım ve park çalışmaları

Bartın Belediyesi ekipleri tarafından Kemerköprü Mahallesi ve Bartın Devlet Hastanesi yol güzergahındaki yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması gerçekleştirildi.

Parklarda da ağaç budaması yapan ekipler, çocuk parkları, spor sahası ve oturma alanlarında bakım çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Cemal Akın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde ihtiyaç duyulan noktalarda çalışma yaptıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Son olarak Kemerköprü Mahallesi Sıtmayanı Caddesi ve Bartın Devlet Hastanesi yol güzergahındaki yol ve kaldırımlarda bakım onarım çalışması yapıldı. Yalı Sevgi Parkı'nda başlatılan ağaç budama çalışmaları devam ediyor. Bir taraftan mahallelerimizin park, spor sahası ve oturma alanı ihtiyaçlarını karşılarken bir taraftan da mevcut parkları bakımdan geçirerek güzelleştirme çalışmaları yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ortak kullanım alanlarından daha iyi şekilde istifade edebilmeleri için tüm park, bahçe ve yürüyüş yollarında bu türde çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."