Bartın'ın il oluşunun 29'uncu yıl dönümü - Son Dakika

Bartın Valisi Sinan Güner ve AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, kentin il oluşunun 29'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, Bartın'ın 29 yıl önce Türkiye'nin 74'üncü ili ünvanını aldığını belirtti.

Kentin ülkenin siyasal, ekonomik, sosyal ve kültürel zenginliğine güç katarak ve daha emin adımlarla yoluna devam ettiğini ifade eden Güner, şunları kaydetti:

"Bartın, mevcut potansiyeli ile ülkemizin aydınlık geleceğinde, refahında ve kalkınmasında üzerine düşeni her zaman yapmaya devam edecektir. Karadeniz'in incisi Bartın'ımızın il oluşunun 29'uncu yıl dönümünü kutlarken, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Tunç da kentin özellikle son 18 yılda iktidarlarıyla her alanda önemli mesafeler kat ettiğini ifade etti.

Kentte çok sayıda tarihi sayılabilecek yatırımın AK Parti döneminde yapıldığını dile getiren Tunç, şöyle devam etti:

"AK Parti ile büyümesini hızlandıran Bartın ilimiz, il hüviyetini kazandıran yatırımlara sahne olmuştur. Devam eden dev yatırımlarla yeni projelerle gelişmeye, büyümeye devam ediyor. Bartın, Karadeniz'in incisi bir ilimiz. Tarihiyle, kültürüyle, doğasıyla, deniziyle bütün güzellikleri içerisinde barındırıyor. AK Parti iktidarı döneminde Bartın'ın güzelliklerini ortaya çıkaracak, gelişmesine, ekonomisine, turizmine katkı sağlayacak her alanda önemli yatırımlar gerçekleştirildi. Bartın kamu yatırımları açısından üzerine düşen payı aldı ve bugüne kadar 7,5 milyar lirayı aşan kamu yatırımına sahne oldu. Sürekli göç veren Bartın'da AK Parti iktidarı ile birlikte göç durdu."