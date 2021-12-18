BARTIN IRMAĞI 5 METRE YÜKSELDİ - Son Dakika

BARTIN'da, 3 gündür etkili olan yağmur yağışı nedeniyle ırmak yaklaşık 5 metre yükselirken, küçük iskeleler sulara gömüldü.

Bartın'da 3 günde metrekareye 50 kilogram yağış düşerken, kentin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi 5 metre yükseldi. Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri sulara gömüldü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu. Önceki gün ırmağın yükselmesi sonucu Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü ulaşıma kapatılmıştı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın'da 3 gündür etkili olan sağanak yağışın ardından Bartın Irmağı'nın yükselmesine neden oldu. Şu anda da yağış ara ara devam ediyor. Önümüzdeki pazartesi günü yeniden yağış geleceği konusunda uyarıda bulunuldu. Belediye olarak muhtemel sel riskine karşı bütün ekiplerimizi hazır tutuyoruz. Gerekli tedbirlerimizi aldık." dedi.