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BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ - Son Dakika

BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ

19.02.2022 10:48

BARTIN'da dün başlayan sağanakta, yüksek kesimlerdeki karlar eridi.

BARTIN'da dün başlayan sağanakta, yüksek kesimlerdeki karlar eridi. Kent merkezinden geçen Bartın Irmağı yükselirken, küçük iskeleler ile yürüyüş parkında su yükseldi.

Kentte dün sabah saatlerinden sonra 28 kilogram yağış düştü. Sağanakla yüksek kesimlerdeki karlar eriyince şehrin içinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı'nda su seviyesi 5 metre yükseldi. Taşma noktasına gelen ırmağın Çağlayan piknik alanı yolunun bir kısmı ile Orduyeri Mahallesi'ndeki gezi teknelerinin iskeleleri, sular altında kaldı. Irmağın yükselmesiyle Serdar köyü mevkisindeki Kabagöz, Akçalı, Tabanözü, Epçiler, Hasanlar, Alibaş, Fırınlı ve Sipahiler köylerinin Bartın ile bağlantısını sağlayan köprü, ulaşıma kapatıldı. Öte yandan Kozcağız- Kumluca yolunda suyun yükselmesi nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Buradaki ulaşım Kozcağız Barajı servis yolundan sağlanıyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, polis ve belediye ekipleri, gece boyunca taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Bartın kent merkezinde dün sabah saatlerinden sonra metrekareye 28 kilogram yağış düştü. Yüksek kesimlerde de etkili olan yağmur nedeniyle eski karlar hızlı bir şekilde eridi. Şu anda hava açtı ve yağış yok, ırmak 5 metre yükseldi. Bu saatten sonra yükselme beklemiyoruz ama biz gereken tedbirlerimizi aldık. " dedi.

BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ
BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ
BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ

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BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu Bartın'da sağanak ve eriyen kar taşkına neden oldu

Karadeniz, Çağlayan, Bartın, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARTIN IRMAĞI YAĞMURLA BİRLİKTE YÜKSELDİ - Son Dakika
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