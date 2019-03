Bartın Üniversitesi Polonya'dan Misafirlerini Ağırladı

Polonya Krosno Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr.Dominik Wrbel, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti.

Polonya Krosno Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr.Dominik Wrbel, Erasmus+ programı kapsamında Bartın Üniversitesi'ne geldi. Misafir öğretim üyesi olarak Bartın Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nde derslere giren olan Dr. Wrbel, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'u ziyaret etti. Ziyarette; Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Barış Özel ve Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kaya da yer aldı.



Dr. Wrbel, Bartın Üniversitesi'nin her iki kampüsünü de gezme fırsatı bulduğunu belirterek "Her iki kampüsü de çok sevdim. Kampüs alanını ve ders ile araştırma alanlarını gezme fırsatım oldu. Öğrenciler enerji dolu ve akademisyenler alanında deneyimli. Önümüzdeki yıllarda ikili ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Hem öğrenci hem de öğretim elemanı hareketliliğinin artacağını düşünüyorum." dedi.



Özel, uzun yazışmalardan sonra Dr. Wrbel'i üniversitede ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek "Sayın Wrbel'in uzmanlık alanı olan bitki sistematiği ve bitki sosyolojisi konularından her iki üniversiteden oluşturduğumuz araştırma ekipleri ile birlikte uluslararası bir çalışma gerçekleştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.



Üniversite olarak uluslararasılaşmayı temel hedeflerinden biri olarak benimsediklerini ifade eden Rektör Uzun ise "Uluslararasılaşma noktasında öğrencilerimize iyi bir kariyer kazandırmak, eğitim ve araştırma kalitesini geliştirmek amacıyla gayret gösteriyoruz. Bunun yanı sıra öğretim elemanlarımız uluslararası ortaklı projeler üretmekte ve bölgesine değer katacak çalışmalar yapmaktadır. Polonya Krosno Üniversitesi ile de ortak çalışmalar yapacağımıza ve birlikte bilime önemli katkılar sunacağımıza inanıyorum. Bu doğrultuda ziyareti ve yakın ilgilerinden dolayı Dr.Dominik Wrbel'e de teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu. - BARTIN

