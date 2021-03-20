Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor

20.03.2021 11:14
Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor, System.String[]

Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında sular durulmuyor.

Başakşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında sular durulmuyor. Aralık ayında Anne Çocuk Merkezi için karşı karşıya gelen kurumlar şimdi ise, Başakşehir'deki Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi için karşı karşıya geldi.

İBB yönetimi tarafından ruhsatı iptal edilerek yıkım kararı verildiğiyle ilgili Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Kendisini her şeyin üzerinde gören İBB yönetimi, gözünü şimdi de 7'den 70'e binlerce Başakşehirlinin eğitim aldığı Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievimize dikti" dedi.

İBB Yönetiminden yapılan açıklamada ise, "Başakşehir Belediyesi, yetkisi olmadığı halde İBB'ye ait mülkte tadilat yapıyor, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismini olaya karıştırarak gerçekler çarpıtılmak istenmektedir. Hali hazırda bilgievinin kullanılmasına engel teşkil edilecek bir idari yaptırım söz konusu değildir" denildi.

"MEHMET SELİM KİRAZ İSMİ RAHATSIZ MI EDİYOR?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimine seslenen Başkan Kartoğlu, "16 milyon İstanbullu için çalıştıklarını söyleyen İBB yönetimine soruyorum. Başakşehir ve Başakşehirliler hizmet götürdüğünüzü iddia ettiğiniz 16 milyon İstanbullu arasında değil mi? Yoksa terör örgütü tarafından görevi başında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ın ismi mi sizi rahatsız ediyor?" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİRLİLERİN HAKKINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIM"

Başakşehirlilerin hakkını sonuna kadar koruyacaklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Herkes duysun ve bilsin; Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgievi Başakşehirlilere aittir ve hep böyle kalacaktır. Başakşehirli komşularımın hakkını sonuna kadar koruyacağım. Hep birlikte Başakşehir'de hukuksuzluğa geçit vermeyeceğiz inşallah."

İBB,"BİLGİEVİNİN KULLANILMASINA ENGEL TEŞKİL EDİLECEK BİR İDARİ YAPTIRIM SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise,

"Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun sözleri kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır, söz konusu tesisin 2. ve 3. bodrum katları İBB tarafından yapılmıştır. Üst kata protokolle bilgievi yaparak işleten ilçe belediyesinin, Aralık 2020'de, 2. ve 3. bodrum katta yapı planına aykırı olarak, tadilat yaptığı tespit edilmiştir. Verilen süre sonunda, yasaya ve ilgili mevzuatlara uygun hale getirilmeyen taşınmazın 2. ve 3. bodrum katları bakımından, yasal yaptırımlar uygulanmıştır. İdari işlem uygulanan kısım, daha önce 5. Etap Toplu Yapı Yönetimi tarafından kullanılan ve KİPTAŞ'a teslim edilen (2. ve 3. bodrum) bağımsız bölümlerdir. Başakşehir Belediyesi tarafından bilgievi olarak kullanılan kısma ilişkin hiçbir idari işlem uygulanmamıştır. Gerek bilgi evinin, gerekse 2. ve 3. bodrumun kapısına hiçbir bir zarar verilmemiştir."

Bilgievinin girişinde olayın gerçekleştiği sırada, kimsenin olmadığının, o günkü kamera kayıtlarıyla ve 25 Aralık 2020 tarihli polis tutanağıyla tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, olayın gerçekleştiği bağımsız bölüm ile bilgievinin bulunduğu bağımsız bölümün iki ayrı girişi olduğu vurgulandı.

Başakşehir Belediyesi tarafından yapılan şikayet nedeniyle yürütülen soruşturmada, "Kovuşturma yapılmasına yer olmadığına" dair karar verildiğine de işaret edilen İBB açıklamasında: Başakşehir Belediyesi, yetkisi olmadığı halde İBB'ye ait mülkte tadilat yapıyor, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ismini olaya karıştırarak gerçekler çarpıtılmak istenmektedir. Hali hazırda bilgievinin kullanılmasına engel teşkil edilecek bir idari yaptırım söz konusu değildir.


Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor
Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor
Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi ve İBB arasında sular durulmuyor - Son Dakika


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