Başakşehir'de biz bize okumaya engel yok - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başakşehir'de biz bize okumaya engel yok - Son Dakika

Başakşehir'de biz bize okumaya engel yok

7 saat önce

Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesinin "Biz Bize Okuyoruz" etkinliğinde aile terapisti Seyran Akdaş, Başakşehir'in engelsiz kitapseverleriyle bir araya geldi.

Başakşehir'de biz bize okumaya engel yok, System.String[]

Başakşehir'de İyilik Zamanı (BİZ) projesinin "Biz Bize Okuyoruz" etkinliğinde aile terapisti Seyran Akdaş, Başakşehir'in engelsiz kitapseverleriyle bir araya geldi. Akdaş, engelsiz konuklarına Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar?" kitabını okudu.


Kayaşehir Kültür ve Yaşam Parkı'ndaki Kitap Kafe'de gerçekleştirilen etkinliğe Başakşehir Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay ile her yaştan görme engelli Başakşehirliler katıldı. Aile Terapisti Seyran Akdaş ve engelsiz vatandaşların karşılıklı esprileri ile etkinlikte keyifli anlar yaşandı.


Can kulağıyla dinlediler


Sosyal Yardım İşleri Müdürü Şaduman Kutay, sözlerine sohbet ve muhabbetin önemini anlatarak başlarken Aile Terapisti Seyran Akdaş da tek tek tanıştığı özel konuklarının okuma etkinliğinden beklentilerini dinledi. Sohbet devam ederken aile terapisti Seyran Akdaş, Rus klasikleri arasında yer alan, dünyaca ünlü yazar Tolstoy'un "İnsan Ne ile Yaşar?" isimli kitabından bölümler okudu. Akdaş'ı can kulağıyla dinleyen konuklar, etkilendikleri cümleleri yorumladı.


"Yardımlaşmak ve iyilik sadece maddi olmaz"


Aile Terapisti Seyran Akdaş, görme engelli bireylere yönelik böyle bir projede bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Yardımlaşmak ve iyilik sadece maddi olmaz. Onların sosyal hayatta yer almaları ve kendilerini ifade etmeleri psikolojileri açısından çok değerli" diye konuştu.


"Bu tür etkinlikler öz güvenimizi artırıyor"


Biz bize okuma etkinliği katılımcılarından görme engelli öğrenci İsa Arduç, Başakşehir Belediyesi'nin engellilere verdiği değerden memnun olduklarını belirterek, "Bizleri bir araya getirdiği ve bize fırsat verdiği için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu başta olmak üzere BİZ projesi gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. Bu tür etkinlikler bizim öz güvenimizi de artırıyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Başakşehir, Tolstoy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Beşiktaş, yeni sezon için Volkan Babacan'la anlaşma sağladı
Sergen'den takıma motivasyon: Alacağımız seri galibiyetler bizi zirveye ortak yapar Başakşehirli futbolcular, koronavirüsten riski nedeniyle havaalanında maske taktılar Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 18:56:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başakşehir'de biz bize okumaya engel yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]