Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor - Son Dakika

Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor

21.11.2020 09:30
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor, System.String[]

Başakşehir Belediyesi teknoloji hamlelerine bir yenisini daha ekliyor.

Başakşehir Belediyesi teknoloji hamlelerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye genelinde 30 milyondan fazla oyuncusu bulunan e spor'un yeni merkezi Başakşehir'de yükseliyor.

Başakşehir Belediyesi, espor'un yeni merkezi olma yolunda ilk hamlesini Base Espor Merkezi ile atıyor. Profesyonel espor oyuncularının yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Başakşehir Espor Merkezi ile gençler espor'a profesyonel olarak adım atma fırsatı yakalayacak. Başakşehir Belediyesi spor yatırımlarına yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye'de belediyeler arasında ilk kez hayata geçirilecek olan Başakşehir Espor Merkezi ile birlikte modern spor dalı olan espor'un en iyileri Başakşehir'de yetişecek.

Oyunun başlangıç noktası olacak

Başakşehir espor'un markası ise oyunlara gönül verenlerin yakından bildiği "BASE" olacak. Birçok oyunda oyuna başlanan yer olarak bilinen "BASE" ile Başakşehirli gençler rekabet ortamı ile tanışacak. Turnuvalar katılarak ulusal ve uluslararası takımlarla mücadele etme imkanı yakalayacak. Base Espor Merkezi oyunun ve espor'un başlangıç noktası olarak konumlanacak. Espor merkezinde ayrıca değerler eğitimi de verilerek gençlere birçok sosyal aktivite de sunulacak. Ailelerin hassasiyeti göz önünde bulundurularak faaliyetler uzman kadro ve psikologlar eşliğinde yapılacak.

Profesyonel oyuncular koçluk yapacak

Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı olarak gösterilen espor, gençlerin hayatında büyük bir öneme sahip. Espor yönetimini profesyonel hale getirmek için çalışmalara başlayan Başakşehir Belediyesi, Base Espor Merkez'ini hayata geçirdi. İçerisinde yeni nesil oyun bilgisayarının ve ekipmanlarının da bulunacağı espor merkezinde gençler profesyonel espor oyuncu ve koçlarla çalışacak. Yapılan turnuvaların ardından gençlere espor oyuncusu, koçu ya da eğitmeni olmanın yolu açılacak. Gençlerin gelişimine göre yerel ya da ulusal takımlara transfer olma imkanı sunulacak.

Başakşehir Belediyesi kendi takımlarını kuruyor

Tüm pandemi tedbirleri alınarak maske mesafe ve hijyen kuralları öncülüğünde Aralık ayı itibariyle ilk kayıtların başlayacağı Başakşehir Espor Merkezi'nde bir çok oyun türünde takımlar da oluşturulacak. Bu sayede gençlerin rekabet ortamında çalışıp, profesyonel oyuncu olma yolunda ilk adımlarının atılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Aylık olarak düzenlenecek olan turnuvalara da ev sahipliği yapacak olan Base Espor Merkezi'nde yetişen gençler ulusal ve uluslararası turnuvalar da mücadele imkanı bulacak. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor
Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Türkiye, oyunlar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Belediyesi'nden bir ilk, Espor Merkezi açılıyor - Son Dakika


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