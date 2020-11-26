Başakşehir'de kıraathane sohbetleri başladı - Son Dakika

Başakşehir'de kıraathane sohbetleri başladı

26.11.2020 22:45
Başakşehir'de kıraathane sohbetleri başladı, System.String[]

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi başladı.

Başakşehir Belediyesi kültür-sanat sezonunun sevilen programlarından Kıraathane Sohbetleri, korona virüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi başladı. Moderatörlüğünü Bedir Acar'ın üstlendiği programın ilk konuğu, usta oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Acar ve Yenişehirlioğlu, programda edebiyattan sinemaya birçok konuyu konuştu.

Başakşehir'de 10. Kültür-sanat sezonu doludizgin devam ediyor. Geçen sezonun en çok sevilen ve Başakşehirlilerin yoğun ilgi gösterdiği Kıraathane Sohbetleri, yeni sezona çevrimiçi olarak başladı. Akşam gazetesi yazarı Bedir Acar, sezonun ilk programında usta oyuncu, hukukçu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu'nu ağırladı.

Yenişehirlioğlu'dan Başakşehir Millet Kıraathanesi'ne tam not

Başakşehir Millet Kıraathanesi'nde gerçekleştirilen programda Acar ve Yenişehirlioğlu, sohbetin ilk bölümünde Anadolu'da sanat ve sanatçıyı ele aldı. Edebiyatla başlayan keyifli sohbet sinemayla devam etti. Yenişehirlioğlu, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nden övgüyle bahsederek, gezdiği dünya ülkelerinde dahi böyle bir kütüphanenin olmadığını belirtti.

"Sanat özgür diye nükleer silah olarak kullanamazsınız"

Bahadır Yenişehirlioğlu, sanat içerisinde muhalif bir alanın olabileceğini ama hak ve adalet kavramından şaşmadan hareket edilmesi gerektiğine dikkat çeken Yenişehirlioğlu, "Sanat özgürdür evet, ama özgür diye nükleer bir silah olarak kullanamazsınız. Buna kimse izin vermez" diye konuştu.

Son kitabının müjdesini verdi

Yenişehirlioğlu, okuyucularına müjdeli bir haber de verdi. Yeni yazdığı kitabı Hanne'nin raflarda yerini aldığını duyuran usta yazar, Türkiye'den Almanya'ya göç eden bir ailenin kızı olan felsefe profesörü olan Hanne'nin hayatını anlatan kitaptan 2 bin tanesini imzalayarak okuyucularına ulaştıracağını söyledi. - İSTANBUL

Bahadır Yenişehirlioğlu, Başakşehir Belediyesi, Bedir Acar, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de kıraathane sohbetleri başladı - Son Dakika


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