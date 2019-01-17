Son Dakika Haberleri: Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]


Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçından Hatayspor karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde çift kale maç yapıldığı ve taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi. 

Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Antrenmandan detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:17 Kaynak: DHA

Başakşehir, Trabzonspor, Spor
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