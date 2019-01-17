Başakşehir'de Trabzonspor Maçı Hazırlıkları Başladı
1 saat önce
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Medipol Başakşehir
, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında oynanacak Trabzonspor
mücadelesinin hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı
yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası
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karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ısınma hareketlerinin ardından pas oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde çift kale maç yapıldığı ve taktiksel çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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-Antrenmandan detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:17 Kaynak: DHA
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