Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi - Son Dakika
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Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi

09.04.2022 09:36
Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçeye kazandırılacak yeni millet bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçeye kazandırılacak yeni millet bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. 'Çam ve Sakura' ismini verdikleri millet bahçesinin 350 bin metrekare olacağını söyleyen Kartoğlu, "Japon parkı konseptinde hazırladığımız millet bahçemizin 78 bin metrekarelik ilk etap çalışmalarına başladık" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki yeşil alan miktarını artırmak için yeni alanlar oluşturmaya devam ediyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Kayaşehir Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi ve Ayazma Millet Bahçesi'nin ardından Çam ve Sakura Millet Bahçesi için de çalışmalara başlandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

TAMAMLANDIĞINDA 350 BİN METREKARE OLACAK

Başakşehir'e devasa bir millet bahçesi daha kazandıracaklarını söyleyen Kartoğlu, "Başakşehir Mahallesi'nde yapımına başladığımız millet bahçemiz, Gökova Caddesi'nden başlayacak ve Manavgat Sokak'ta son bulacak. İsmini de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden alacak. Menekşe deresi çevre düzenlemesi kapsamında, üç etaptan oluşacak Çam ve Sakura Millet Bahçesi tam 350 bin metrekare büyüklüğünde olacak" ifadelerini kullandı.

JAPON PARKI KONSEPTİNDE HAZIRLANIYOR

Çam ve Sakura Millet Bahçesi'nin 78 bin metrekarelik ilk etabında çalışmaların başladığını belirten Kartoğlu, "Millet bahçemizi Japon parkı konseptinde hazırlıyoruz. İçerisinde çam ve sakura ağaçlarının yanı sıra akçaağaç, süs erikleri, süs elması, manolya ağacı türleri olacak. Meşe, bambu, huş, sığla, iğde, dişbudak, ıhlamur, söğüt, armut, sumak gibi ağaç türlerimiz de olacak" diye konuştu.

İlçe sakinlerinin yeni buluşma adresinin Çam ve Sakura Millet Bahçesi olacağını ifade eden Başkan Kartoğlu, "Millet bahçemizde çocuk oyun alanlarının yanı sıra doğa dostu Başakşehirliler için bisiklet parkuru, yürüyüş yolu kaykay, paten, macera parkı ve amfi alanlarımız da olacak" dedi.


Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi
Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi
Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi
Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi
Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi
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Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Hisarcık, Sakura, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'e 350 bin metrekare büyüklüğünde 5'inci millet bahçesi - Son Dakika


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