Başakşehir FK, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 19'uncu haftasında Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın yapacağı idmanla Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
