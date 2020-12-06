Başakşehir'in 3 puan hasreti 5 maça çıktı - Son Dakika

Başakşehir'in 3 puan hasreti 5 maça çıktı

06.12.2020 00:58
Başakşehir'in 3 puan hasreti 5 maça çıktı, System.String[]

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada galibiyet sevinci yaşayamadı. Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nde ise Manchester United ve Leipzig'e mağlup oldu. Okan Buruk'un takımında 3 puan hasreti toplamda 5 maça çıkmış durumda.

Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla turuncu-lacivertlilerin ligdeki 3 puan hasreti üç maça çıkmış oldu. Son olarak 8. haftada sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup eden Başakşehir, 8 Kasım 2020 tarihindeki söz konusu mücadeleden beri kazanamıyor. Gençlerbirliği'nden sonra dış sahada Beşiktaş'a 3-2 yenilen Okan Buruk'un takımı, geçtiğimiz hafta ise 3-0 önde olduğu müsabakanın son dakikalarında yediği gollerle evinde Denizlispor ile 3-3 berabere kalmıştı.

M.Başakşehir, bugün de Malatya'dan 1 puanla ayrılarak galip gelememe serisini sürdürdü ve zirve yarışında önemli bir yara daha aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde de kayıp

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nde de kazanmaya hasret. H Grubu üçüncü haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Manchester United'ı, Fatih Terim Stadı'nda 2-1 ile geçen turuncu-lacivertli takım, sonraki iki maçta ise iyi oyununu skora yansıtamadı. Teknik Direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Old Trafford'da Manchester'a 4-1 yenilirken, sahasında ise Leipzig'e son dakikalarda Sörloth'un attığı golle 4-3 mağlup oldu.

Medipol Başakşehir, böylelikle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı toplam son 5 maçta kazanamadı ve bu süreçte sadece 2 puan toplayabildi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Şampiyonlar Ligi, Okan Buruk, Başakşehir, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Başakşehir'in 3 puan hasreti 5 maça çıktı - Son Dakika Spor


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