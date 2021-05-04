Başakşehir'in sözleşmesini feshettiği Demba Ba: Oruç tuttuğum için gönderildiğimi düşünmek bile istemiyorum

Başakşehir, 23 Nisan günü sürpriz bir şekilde Senegalli santrforu Demba Ba ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında 2019 yılından bu yana başarıyla oynayan ve gösterdiği performansla şampiyonluğumuzda önemli pay sahibi olan Demba Ba'nın sözleşmesi karşılıklı olarak sonlandırılmıştır. Şampiyon ailemizin unutulmaz parçalarından biri olan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümüzü atarak tarihe geçen Demba Ba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denilmişti.

"NEYİ ANLATAYIM BURADA!"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçı öncesi Demba Ba'nın ayrılığı hakkında konuşmuştu. Kocaman, Demba Ba'yla ilgili "Hiçbir dönemde, hiçbir oyuncu için kararlar verdikten sonra bir şeyler söyleyen biri değilim. Neyi anlatayım burada? Oyuncu açısından da, kulüp açısından da doğru olacağını düşünerek her türlü kararı verdim. Sonuçların ceremesini de semeresini de çekeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Demba Ba ise ayrılık süreciyle ilgili şunları söyledi:

"KOCAMAN'LA BİRBİRİMİZDEN HOŞLANMADIK"

Teknik adam Aykut Kocaman ile birbirlerinden hoşlanmadıklarını dile getiren tecrübeli futbolcu, "Aykut Kocaman birkaç hafta önce ofisinde görüşüp birçok şey hakkında konuştu ve muhtemelen o gün ona karşı çok güçlüydüm. Ben ona vücut dilini beğenmediğimi söyledim. O da aynısını bana karşı söyledi. Fakat sonra her şey iyiydi" şeklinde konuştu.

"ONLARA İNANMAK İSTEMİYORUM"

Oruç tuttuğu için takımdan gönderildiği iddialarıyla ilgili olarak da konuşan Demba Ba, "Kulağıma gelen söylentilerin doğru olduğuna inanmıyorum ve onlara da inanmak istemiyorum çünkü takımda hala oynayan ve oruç tutan başka oyuncular da var. Öte yandan Ramazan gelmeden önce bazı arkadaşlarım bana oruç tutarsam oynayamayabileceğimi söylemişti. Ama sözleşme feshimin tesadüf olduğunu söyledim" diyerek sözlerini noktaladı.