Başakşehir karla mücadeleye hazır - Son Dakika
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Başakşehir karla mücadeleye hazır

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamlandı.

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Başakşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında hazırlıklarını tamamlandı. Çalışmaların 230 personel ve 82 araçla 24 saat esasına göre yürütüldüğünü ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, hazırlıkları drone ile havadan kontrol etti.


Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kış şartları ve karla mücadele kapsamında ilçe genelinde göreve hazırlık yaptı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu yanındaki alanda 230 personel, görevli oldukları 82 araçla tam kadro hazır bulundu.


Başkan Kartoğlu hazırlıkları drone ile izledi


Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, alana gelmeden önce drone kullanarak hazırlık çalışmalarını havadan izledi. Başkan Kartoğlu, daha sonra ekiplerin araçlarıyla hazır bulunduğu alana geldi. Burada kış hazırlıklarıyla ilgili bir açıklama yapan Başkan Kartoğlu, "Kış hazırlıkları için görevlendirilen araçların hazır bulunduğu alana geldik. Arkadaşlarımızdan raporları aldık. 24 saat esasına dayalı güzel bir çalışma modeli hazırlamışlar. Başakşehirliler için 24 saat, var güçleriyle çalışacaklar. Mevsim şartlarına dayalı yaşanan olumsuzlukları Belediyemizin 444 06 69 numaralı telefonuna bildirebilirsiniz." diye konuştu.


Vatandaşlara iki önemli hatırlatma


Vatandaşlara kış mevsimi için iki önemli hatırlatmada bulunan Başkan Kartoğlu, "Sizden iki ricamız var. Biri, yola çıktığımızda kış lastiklerimizi takmayı lütfen unutmayalım ama daha önemlisi araçlarımızı çalıştırmadan önce mutlaka minik dostlarımız için kaputlarımıza vuralım. Ondan sonra araçlarımızı çalıştıralım" dedi. - İSTANBUL

Başakşehir Belediyesi, Yasin Kartoğlu, Başakşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 09:38 Kaynak: İHA
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