Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı

6 saat önce

Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla İl Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu'nun Konya'ya atanmasının ardından Muğla'ya Trabzon Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Muharrem Mermertaş atanmıştı.

Basın İlan Kurumu Müdürü Muharrem Mermertaş görevine başladı, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK) Muğla İl Müdürü olarak görev yapan M. Ali Köseoğlu'nun Konya'ya atanmasının ardından Muğla'ya Trabzon Basın İlan Kurumu İl Müdürü olarak görev yapan Gazeteci Muharrem Mermertaş atanmıştı. Mermertaş, bugün itibariyle görevine başladı.


Kısa bir açıklama yapan Muharrem Mermertaş, "Genel Müdürmüz Rıdvan Duran'ın takdiri ve yönetim kurulumuzun kararı ile Muğla Şube Müdürü olarak atandım. Bugün itibariyle göreve başladık. Daha önce Kocaeli ve Trabzon'da görev yaptım. Muğla'ya ve basınımıza hayırlı olsun. Muğla basını ile güzel projelerimiz olacak. Yerel gazetelerin gelirini arttırmak için çaba göstereceğiz. Önümüzdeki süreçte ise ilçeler de dahil olmak üzere tüm Muğla'da yerel gazetelerimizle temas halinde olacağız" dedi. - MUĞLA

Basın İlan Kurumu, Ali Köseoğlu, Trabzon, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:37 Kaynak: İHA
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