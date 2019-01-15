Başkale'de 30 Düzensiz Göçmen Yakalandı
1 saat önce
Van'ın Başkale ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
Van
'ın Başkale
ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 düzensiz göçmen yakalandı.
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, İran
sınırındaki devriye görevi sırasında, Sarısu mevkisinde yaya grubu durdurdu.
Kontrollerde Afganistan
, Pakistan
ve Bangladeş
uyruklu 30 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek ikram edildi.
Düzensiz göçmenler, Başkale Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:57 Kaynak: AA
Son Dakika! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu
Ekrem İmamoğlu Vaatlerini Sıraladı: Bebekli Annelere Ulaşım Ücretsiz Olacak
Son Dakika! Bahçeli'den Trump'a Sert Çıkış: Senin Doların Varsa Türk Milletinin İmanı Vardır, Elinden Geleni Ardına Koyma
2018 Bütçe Açığı 72,6 Milyar TL Oldu