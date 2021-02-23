Başkale depreminin acısı unutulmadı - Son Dakika

Başkale depreminin acısı unutulmadı

23.02.2021 12:55
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Van'ın Başkale ilçesinde bir yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Van'ın Başkale ilçesinde bir yıl önce meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için anma programı gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Başkale ilçesinin Özpınar, Güvendik, Kaşkol, Gelenler ve Böğrüpek mahalleleri büyük hasar görmüştü. 10 kişinin hayatını kaybettiği ve 67 kişinin de yaralandığı depremin yaraları kısa sürede sarılmıştı. Depremin yıldönümü dolayısıyla yaklaşık 120 hanenin zarar gördüğü Özpınar Mahallesi'nde bir anma programı düzenlendi.

Okunan duaların ardından konuşan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Vali Bilmez, "Geçtiğimiz yıl burada yaşanan depremde 10 canımızı kaybettik. 67 vatandaşımız depremde yaralandı. Son 30 yılın en ciddi karın yağdığı yılda, kış şartlarının en zor olduğu bir haftada bu deprem meydana geldi. Devletimiz tüm birimleri seferber ederek tüm vatandaşların yaralarını en hızlı şekilde sarmaya çalıştı. Vatandaşımızın hizmetine koştu. Trabzon'dan, Adana'dan, İzmir'den, Hatay'dan, Sinop'tan, İstanbul'dan herkes yanımızda olmaya çalıştı ve bize katkı sunmaya çalıştılar. Bunun için hem Başkale adına hem de kent valisi olarak yardımımıza koşan, destek sunan herkese şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"Onlar kendi konutlarına yerleşinceye kadar bu işin takipçisi olacağız"

Bugün yapılacak deprem konutlarına ilişkin detaylı bilgilendirme yapacağını hatırlatan Bilmez, "Bugün depremin yıldönümü ve depremin meydana geldiği 3 köyü ziyaret edeceğiz. Biz bugün onları unutmadık ve onlar kendi konutlarına yerleşinceye kadar bu işin takipçisi olacağımızı ve depremin ilk gününden bu yana onların yanında olacağımızı, depremden sonrada onların yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. İçişleri Bakanımızın da sizlere selamları ve hürmetleri vardı. Bakanımız her aşamasında sizlerin yanında olduğunu iletti" diye konuştu.

Vali Bilmez, açıklamalarının ardından depremzedelere yemek dağıtımında buldu. Ardından konteyner kentte inceleme yapan Vali Bilmez, daha sonra depremden etkilenen diğer mahalleri ziyaret etti. Düzenlenen anma programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, VASKİ Genel Müdürü Cem Ülker Kaplan ve depremden etkilenen aileler katıldı. - VAN

Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı
Başkale depreminin acısı unutulmadı

Emin Bilmez, Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkale depreminin acısı unutulmadı - Son Dakika


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