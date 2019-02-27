Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Şekerdağ, "Birlik ve Beraberlik İçinde Devam Edelim"

Başkan Adayı Şekerdağ, "Birlik ve Beraberlik İçinde Devam Edelim"

1 saat önce

1 Nisan sabahı, destek veren vatandaşların güvenine layık bir şekilde, özledikleri o tabloyu onlara armağan etmek üzere kolları sıvayıp işe başlayacaklarını belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, "Yolumuza, birlik ve beraberlik içinde devam edelim" dedi.

Başkan Adayı Şekerdağ,
1 Nisan sabahı, destek veren vatandaşların güvenine layık bir şekilde, özledikleri o tabloyu onlara armağan etmek üzere kolları sıvayıp işe başlayacaklarını belirten Millet İttifakı Elazığ Belediye Başkan Adayı Ali Şekerdağ, "Yolumuza, birlik ve beraberlik içinde devam edelim" dedi.

İYİ Parti ve CHP'nin Millet İttifakı adayı olarak Elazığ Belediye Başkan Adayı gösterilen Ali Şekerdağ, seçim çalışmalarını sürdürdü. Başkan adayı Şekerdağ'a şehrin kanaat önderlerinden olan ağabeyi İsmet Şekerdağ'da eşlik etti. Güne, Hacı Hayri ve Kışla caddesindeki esnafları ziyaret ile başlayan Şekerdağ, ardından Şira Pazarına da giderek, esnaflarla bir araya geldi. Burada esnaflarla birebir sohbet eden Şekerdağ, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretleri kapsamında Fevzi Çakmak mahallesine geçen Şekerdağ, iki farklı ev ziyaretinde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Şekerdağ, projeleri hakkında bilgi verdi. Günü, Esentepe mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek tamamlayan Şekerdağ'a, CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ile CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, İYİ Partiden Belediye Meclis üyesi Cafer Yeşil'de eşlik etti.

"Bu yola makam ve mevki için çıkmadık"

Açıklamada bulunan Başkan Adayı Ali Şekerdağ,"Bilindiği üzere bir seçim maratonu içerisindeyiz. Hem ev hem esnaf gezileri hem de toplantılar yapıyoruz. Kendimizi vatandaşlara ifade etme noktasında üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Yola çıktığımızı ilk günde dediğimiz gibi, sıkmadığımız el, gitmediğimiz yer kalmayacak. Buna binaen de her tarafta kendimizi ifade ediyoruz. Biz, bu yola makam veya mevki için çıkmadık. Elazığ'ın, geleceği, selameti ve iyi yönetilmesi için dibe vuran sektörleri döndermek adına bu yola çıktık"dedi.

"Birlik ve beraberlik içinde devam edelim"

Vatandaşta güven ve teveccühü gördüğünü aktaran Şekerdağ;" Biz de 1 Nisan sabahı, kardeşlerimizin o güvenine layık bir şekilde, o tabloyu onlara armağan etmek üzere kolları sıvayıp inşallah işe başlayacağız. Yolumuza, birlik ve beraberlik içinde devam edelim. Bu toplantılarımız devam edecektir. İlgi ve alakadan ötürü herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan ise, " CHP'nin kadın, gençlik, il ve ilçe yönetimimiz Elazığ'da Ali Şekerdağ'ın başkan olabilmesi için elinden gelen tüm çabayı harcayacaktır. İnşallah 31 Mart gecesi bahar gelecek söylemini baharla birleştirerek geniş bir yelpaze ile Elazığ'ı yönetecek, deneyimli ve bürokrasiyi iyi bilen, halkı ile iç içe olan Ali Şekerdağ kazanacaktır" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:18 Kaynak: İHA

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