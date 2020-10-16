- Başkan Aktaş, mesaiye Kent ve Balık Hali'nden başladı

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Tarım AŞ tarafından işletilen Hikmet Şahin Kent Hali ve Balık Hali'ni ziyaret ederek esnafın talep ve düşüncelerini dinledi. Başkan Aktaş, bütün dünyanın krizi konuştuğu bir ortamda Türkiye'deki birçok sektörde hareketlilik yaşandığını ifade ederek, hal esnafının da aynı hareketliliği yaşadığını dile getirdi.

Sağlıklı, güvenilir ve nitelikli tarım ürünlerinin geniş kesimlere ulaştırılmasına önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Tarım AŞ tarafından işletilen Hikmet Şahin Kent Hali'nin daha da geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Sebze ve Meyve Hali ile Balık Hali'ni ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dükkanları tek tek gezerek 'hayırlı işler' temennisinde bulundu. Öncelikle av yasağının kalkmasıyla hareketli günler yaşayan Balık Hali'ne uğrayan Başkan Alinur Aktaş, balık mezadına katılarak esnafla sohbet etti. Daha sonra Sebze ve Meyve Hali'ne geçen Başkan Aktaş, hal esnafının talep ve görüşlerini dinledi. Ardından Kent Hali Yönetim binasına geçen Başkan Aktaş, hal yöneticileriyle eksik ve aksaklıklarla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

"Kent Hali çekim merkezi oldu"

Bursa'nın gerek Sebze ve Meyve Hali, gerekse Balık Hali'yle Türkiye'ye örnek yerlerden biri olduğunu söyleyen Başkan Aktaş, esnafın genel anlamda memnun olmasının da sevindirici olduğunu belirtti. Var olan eksik ve aksaklıklarla ilgili istişarelerde bulunduklarını aktaran Başkan Aktaş, "Aldığımız notlar çerçevesinde işleri geliştirmek için neler yapabileceğimize bakacağız. Rahmetli Hikmet Şahin başkanımızı saygıyla anıyorum. Yapılan bu güzel hal, Bursa'nın önemli bir çekim merkezi oldu. Esnafta yıllar içinde kendini yenileyerek daha iyi iş yapmak için erken saatlerden itibaren işinin başında bulunuyor. Ciddi bir hareketlilik var. Genel anlamda memnuniyetin var olması sevindirici. Hamdolsun bütün dünyanın krizi konuştuğu bir ortam içerisinde birçok sektörümüzde hareketlilik var. Hal esnafında da aynı hareketliliği hissettik" dedi.

Bursa'nın otomotiv, tekstil, tarım, ahşap sanayi, makina sektörü başta olmak üzere birçok alanda hızla geliştiğini anlatan Başkan Aktaş, "Bursa'nın bir çekim merkezi haline geleceğine inanıyoruz. Özellikle tarımsal ürünler açısından da aynı hareketliliği Bursa yaşayacaktır. Esnafımız da bunları düşünerek hareket edecektir. Güler yüzleri ve tatlı dilleriyle bizleri karşılayan hal esnafımıza teşekkür ederek bol ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu.