Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık; "Hareketin Kalesi Nazilli Olacak"

Başkan Alıcık; "Hareketin Kalesi Nazilli Olacak"

1 saat önce

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'deki esnafları ziyaret etti.

Başkan Alıcık;
Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Yeşil Mahalle'deki esnafları ziyaret etti.

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Yeşil Mahalle'de gerçekleştirdiği esnaf ziyaretlerinde, " 'Milli beka' diyerek çıktığımız bu yolda, 31 Mart Pazar akşamı aldığımız sonuç, üretken ve lider ülke Türkiye'nin geleceğinin teminatı olacaktır" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın uç beyleri olarak gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Alıcık, "İki dönemdir belediye başkanlığını kazanıyoruz. Her fırsatta halkımızla kucaklaşmaya çalışıyor, gittiğimiz her yerde sevgiyle karşılanıyoruz. Aydın merkezle birlikte 17 ilçesinde güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Allah'ın izniyle Nazilli hareketin kalesi olacak" diye konuştu.

Genç yaşlı, kadın erkek demeden 7'den 70'e herkesi dinlediklerini ve Cumhur İttifakı'nın önemini anlattıklarını söyleyen Alıcık, "'Milli beka' diyerek çıktığımız bu yolda, 31 Mart Pazar akşamı aldığımız sonuç, üretken ve lider ülke Türkiye'nin geleceğinin teminatı olacaktır. Çalışmalarımız ve tüm gayretimiz yaratılmışların en güzeli olan insan içindir. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla çıktığımız bu yolda, arkamızda Nazilli halkının olduğunu bilmek yaşadığımız tüm zorluklarda en büyük güç kaynağımız olmuştur. Bu zorlu sınavda yine halkımızla birlikte en güzel neticeyi alacağız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:15 Kaynak: İHA

Haluk Alıcık, Nazilli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İran Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz, Görevinden Ayrıldı Galatasaray, Emre Mor'un Kiralanması İçin Anlaşmak Üzere

Mustafa Sarıgül, Yarın DSP'den Adaylığını Açıklayacak Patronlar "Taş da Yağsa Çalışacaksınız" Dedi, 13 Yaşındaki Çocuk İşçi Berivan Öldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 13:56:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Alıcık; "Hareketin Kalesi Nazilli Olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]