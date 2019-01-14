Başkan Ataç Dayanışma Gecesine Katıldı

Tepebaşı
Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç
, Çeltik
ve Çevre Köyleri Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen dayanışma gecesine katıldı. Burada konuşan Başkan Ataç, "Belediyecilik hizmeti ibadet gibidir. Bu açıdan biz bu ibadeti sonuna kadar yapacağız" dedi.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Eskişehir
'de faaliyet gösteren hemşehri derneklerinin etkinliklerine katılmaya devam ediyor. Bu kapsamda bir düğün salonunda düzenlenen dayanışma gecesine katılan Başkan Ataç, çok sayıda Çeltikli ile bir araya geldi. Geceye, Başkan Ataç'ın yanı sıra CHP
Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü
, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz
Büyükerşen, Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, CHP Eskişehir İl Başkanı Abdulkadir Adar ve çok sayıda Çeltikli vatandaş katıldı.
"Eskişehir için Afyonkarahisar
'ın Emirdağı neyse, Konya
'nın da Çeltik'i aynıdır"
Gecede belediye başkanları birer konuşma yaptı. Başkan Ataç da konuşmasında, "Belediyecilik hizmeti ibadet gibidir. Bu açıdan biz bu ibadeti sonuna kadar yapacağız. Sevgili Çeltikliler, Eskişehir'e hoş geldiniz diyorum. Bu derneğin kurulmasında öncülük eden Sevgili Mehmet Taş
, benim de çalışma arkadaşım, tebrik ediyorum. Dernek Odunpazarı'nda ama başkanı da Tepebaşılı, güzel bir kombinasyon olmuş. Eskişehir için Afyonkarahisar'ın Emirdağı neyse, Konya'nın da Çeltik'i aynıdır. Çünkü bu iki ilçemiz, Eskişehir'i sevmiş ve gönül vermişler. Biz Eskişehir'de olalım yeter, demişler. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Çeltikli çok fazla dostum var, burada kendi evimin çatısı altında gibiyim" ifadelerini kullandı.
Programda konuşmaların ardından dernek yetkilileri Başkan Ataç ve diğer konuklara Yörük keyfiyesi bağladı. Buluşma, derneğin kuruluşunda katkı sağlayanlara plaket takdim edilmesi ile devam etti. - ESKİŞEHİR