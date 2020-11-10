Başkan Atay, 10 Kasım programına katıldı - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıldönümü kapsamında, Aydın Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Töreni düzenlendi. Protokol üyelerinin yanı sıra vatandaşların da ilgi gösterdiği törene, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da katıldı.

Aydın Valiliği önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başlayan programda, Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku dinletildi. Saat 09.05'te ise, siren sesleriyle birlikte Ulu Önder'e saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından il genelindeki okullarda gerçekleştirilen 10 Kasım temalı; şiir, kompozisyon ve resim gibi dallarda yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediye takdim edilmesiyle son buldu.

Yaşar'ın okuduğu şiir Başkan Atay'ı duygulandırdı

Atatürk'ü Anma Programı'nda Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi 12. Sınıf Müzik Bölümü öğrencisi Efsane Yaşar, Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait 'Mustafa Kemal'i Düşünüyorum' adlı şiiri okudu. Şiiri okurken gözyaşlarını tutamayan Efsane Yaşar'ın Atatürk'e olan içten sevgisi Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ı çok etkiledi. Törenin ardından Yaşar'la sohbet eden Atay, "Şiiri o kadar içten okudun ki sesinin tonunda bile Atatürk'e olan sevgini görebiliyoruz. Bu beni derinden etkiledi. Efeler Belediyesi olarak çok yakında Kitap Kafe'yi hizmete açacağız. Kitap Kafe açılışımıza katılarak, orada şiir okumanı çok isterim" diyerek, Yaşar'ı açılışa davet etti.

Belediye personeli Atatürk'ü andı

Efeler Belediyesi personeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ölümünün 82. yılında Efeler Belediye Hizmet Binası önünde gerçekleşen törende andı.

Efeler Belediye Başkan Yardımcısı, birim amirleri ve personelin katıldığı törende saat 09.05'te siren sesleriyle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. - AYDIN