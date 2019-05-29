Son Dakika Haberleri: Başkan Atay, Mesudiye Mahallesini dinledi
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Başkan Atay, Mesudiye Mahallesini dinledi

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahallelinin talep ve şikayetlerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Başkan Atay, Mesudiye Mahallesini dinledi, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, mahallelinin talep ve şikayetlerini yerinde dinlemeye devam ediyor.

Belediye Başkanı seçildiğinden bu yana, hafta sonları dahi çalışan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın 28 Mayıs akşamındaki durağı Mesudiye Mahallesi oldu. Göreve geldiği günden beri birçok mahalleli ile toplantılar yapan M. Fatih Atay, Efeler'deki vatandaşların talep ve şikayetlerini dinliyor, mahallelerin sorunlarını yerinde inceliyor.

Mahalleli ile birlikte gerekli incelemeleri yapan Başkan Atay, "Hiçbir mahallemiz hizmetten yoksun kalmayacak. Seçim döneminde Efeler'i marka şehir yapacağımızın sözünü vermiştik. Bunun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Mesudiye Mahallesi'nin sorunlarını ve ihtiyaçlarını gözlemledik. Belediye müdürlüklerimiz, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekeni yapacaklardır" dedi.

Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, Başkan Atay'ın kendileriyle ilgilendiği için çok mutlu olduklarını, birçok belediye başkanının Fatih Atay'ı örnek alması gerektiğini belirttiler. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 12:29 Kaynak: İHA
Mehmet Fatih Atay, Efeler, Mesudiye, Güncel
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