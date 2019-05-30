Başkan Atay, otizmli çocuklarla masa tenisi oynadı

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, otizmli çocuklarla bir araya gelerek masa tenisi oynadı.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, otizmli çocuklarla bir araya gelerek masa tenisi oynadı.



Efeler Belediyesi Adnan Menderes Mahallesi'nde bulunan Otizm ve Spor Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen etkinliğe, otizmli çocuklar aileleri ile birlikte katıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ı karşılayan çocuklar, merkezin bahçesinde Başkan Atay'a gelişimlerinde ne kadar ilerleme kaydettiklerini göstermek amacı ile bisiklet sürüp, paten kaydı.



Kendisini ilgi ve heyecanla karşılayan çocuklarla tek tek ilgilenip sohbet eden Başkan Atay, otizmli çocukların istek ve taleplerini dinledi. Çocuklarla konuşmasının ardından, masa tenisinin bir tarafına geçen Başkan Atay, otizmli rakipleri ile mücadele etti. Efeler Belediye Başkanı Atay, rakiplerinin çok dişli olduğunu belirterek, zorlu mücadelelerin gerçekleştiğini ifade etti. Yaklaşık yarım saat süren karşılaşmaların ardından, masa tenisi mücadelesini rakiplerine karşı kaybeden Atay, tek tek çocukları tebrik etti.



Toplum olarak bilinçlenilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Atay, "Bugün belediyemiz bünyesinde bulunan Otizm ve Spor Eğitim Merkezi'nde, rehabilite gören çocuklarımızı ziyaret edip, beraber vakit geçirdik. Karmaşık gelişimsel bir bozukluk olan otizm ile ilgili bilinçlenmemiz ve otizmli bireyleri topluma kazandırmamız gerekiyor. Çünkü her 68 çocuktan birisi otizmli olarak dünyaya geliyor" dedi.



Gerçekleşen karşılaşmanın ardından, merkezde eğitim gören otizmli çocuklar ve aileleri Başkan Atay'a teşekkür ederek, çalışmalarının devamını dilediler. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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