Başkan Böcek'ten borç açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Konyaaltı Sahili ihalesinde güvenlik, çöp, temizlik, park bahçe işlerini belediye yapması kararı alındı. Antalya borçlu belediyeler listesinde 5'inci olmasının nedeni budur. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilin yapılmasına yönelik 254 milyon lira belediye bütçesinden ödendi. Bu parayı bankaya koysanız 50 milyonluk yıllık geliri vardı."dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eylül meclis toplantısı, belediye toplantı salonunda Muhittin Böcek başkanlığında yapıldı.



21 maddenin görüşüldüğü meclis toplantısında Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ilçesini ilgilendiren bir maddeyle ilgili AK Parti grubunu ikna etmeye çalıştı.



Gündem dışı bölümde konuşan CHP Grup Sözcüsü Deniz Filiz, partisinin 96 kuruluş yıldönümünü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.



Filiz, 'Biz birlikte yaparız' sloganıyla yerel seçimlerden önce olduğu gibi, seçimden sonrada 19 ilçede aynı sloganla çalışmalarını devam ettiren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in destekçileri olduklarını kaydetti.



AK Parti Grup Sözcüsü Nafiz Tanır, Boğaçayı projesi hakkında birkaç günce açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve Sözcüsü Cem Oğuz'un açıklamalarını yakından takip ettiklerini ve eleştirilerine katılmadıklarını söyledi.



Tanır, "Açıklama bilgi karmaşası oluşturdu. Mevcut duruma, temizlik için biyolojik yöntemlerin pahalı olduğu söylendi, bunun maliyeti nedir? Bakımın yapılması elzemdir. Nasıl bir çalışma yapılıyor?" Boğaçayı'nda referandumdan bahsediliyordu. Ama siz (Muhittin Böcek) referanduma değil, bilime başvuracağınızı söylediniz. Bu doğru bir yöntemdir. Daha önce de bilim adamlarının yer aldığı bir projeydi. Bilim görüşü alınmıştı. Yeni bir bilim kurulu oluşturulduğu söyleniyor. İki bilim kurulu arasında bir diyalog kurulmasını öneriyoruz. Kimsenin bu konuda rol model olmasını istemiyoruz. Burada kararı bilim vermelidir." açıklamasını yaptı.



"Önemli olan akıl birliği"



Oğuz'un açıklamalarının ardından söz alan Nafiz Tanır, "Projede revizyon yapılması gerekiyorsa yapılacaktır. Kimyasal mücadeleye karşıyız, biyolojik mücadelenin maliyetini sordum. Önemli olan akıl birliği ile yapılan yer 50 bin metrakere yeşil alan yapıldı. Boğaçayı'nın kışım gelen debiyle birlikte oranın normal hala döneceğini söyleyebilirim."dedi.



MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, CHP'nin kuruluş yıldönümünü tebrik ederek, Antalya'nın ilçelerinde orman yangınlarını çıkaran PKK terör örgütünün yan kollarını lanetlediğini kaydetti. Senirli, çocukları dağa kaçırılan ve HDP Diyarbakır İl Binası önünde nöbet tutan aileleri selamladıklarını belirtti.



"Aputkan'a yapılan saldırıyı kınadı"



Eğitime katkı koyan herkesi teşekkür eden başkan Böcek, yeni eğitim öğretim yılının öğretmen, öğrenci ve velilere hayırlı olmasını diledi.



Böcek, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'a yapılan saldırıyı da kınadığını bildirdi.



Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 büyükşehir belediye başkanı davetine katılacağını ifade ederek," O davete Antalya adına gideceğim. Genel Başkanımız açıklama yapmıştı. Ülkemiz için Antalya'mız için hayırlı olacaktır." diye konuştu.



"Borçlu olmasının nedeni"



Böcek, açıklamalardan sonra Nafiz Tanır'ın ikna olduğuna yönelik görüş bildirdi.



20 yıllık Konyaaltı Belediyesi'nde 38 gecekonduyu oradan kaldırarak Boğaçayı genişlettiklerini, bunu da kamulaştırmayla hallettiklerini anımsattı.



Böcek, "Buraya 131 milyon lira yatırıldı. Cumhurbaşkanın açılış yaptığı bu projede kamulaştırma yapılmadığı için belediyemize davalar açıldı. Buranın belediyemize yıllık 10 milyon 780 bin lira masrafı var. ASAT'ın eski Genel Müdürü Faruk Karaçay'ın Boğaçayı'nın Türel dönemi projesi olduğu için farklı yaklaşımlar sergilendiğine yönelik açıklamalarını hiç doğru bulmadım. Siyasi hesaplaşma gibi bir derdimiz yok. Temizlik ile ilgili Türel, döneminin bürokratları devam ediyor. Kimseye 'burayı temizlemeyin' demedim. Konyaaltı Sahili ihalesinde güvenlik, çöp, temizlik, park bahçe işlerini belediye yapması kararı alındı. Bunlar sizlerin parası, ihaleyi alan firmanın bir kuruşu bile yok. Antalya borçlu belediyeler listesinde 5'inci olmasının nedeni budur. Büyükşehir Belediyesi'nin sahilin yapılmasına yönelik 254 milyon lira belediye bütçesinden ödendi. Bu parayı bankaya koysanız 50 milyonluk yıllık geliri vardı. Yap işlet devret diye bir model var" değerlendirmesini yaptı.



"2.5 metre yerde, 1.5 metre kum çakıl birikmiş"



Boğaçayı'na yönelik AK Parti grubunun sorularını Büyükşehir Belediyesi adına Cem Oğuz yanıtladı.



Cem Oğuz, Boğaçayı'nın Antalya açısından kum çakılla sahili beslemesi,yeraltı su kaynağı ve taşkın riski taşıması nedeniyle önemli olduğunu belirtti.



Boğaçayı'nda daha önce üç kez yapılmayan projenin ardından dördüncüsünün yapıldığını aktaran Oğuz," Bu proje denizin 750 metreye içeri alındığı 200 metre genişliğinde, 2.5 derinliği olan bir gölet haline getirilmiş bir projeydi. Daha sonra denizin içeriye alınmasından vazgeçildi. Kurak mevsimlerde göl durağan hale geldi ve sucul bitki ve vektör üremesi başladı. Haziran ayındaki ölçümde rüsubat 1.5 olmuş. 2.5 metre derinliğindeki kanalda 1.5 metre kum, çakıl birikmiş miktarda. Oluşturduğumuz bir bilim kuruluyla toplantı yaparak, fiziksel müdahale yapılması gerektiği kanaatına vardık. Sucul bitkilerin temizlenmesi için ya kimyasal ya biyolojik mücadele gerekiyordu. Canlı yaşamı olduğu için kimyasal mücadele yapamazdık, biyolojik mücadelede ise her yıl belirli sayıda bakteriyi bırakarak sucul bitki büyümesini engellememiz gerekiyor." ifadelerine yer verdi.



"Rüsubat taşınacak"



1.5 metre derinliğinde biriken rüsübatın alınması gerektiğinin altını çizen Oğuz," Yaklaşık 15 bin kamyon rüsubat birikmiş durumda. Bunları taşıyıp kıyıyı beslememiz gerekiyor. Eğer bu rüsubat kıyıya gitmezse dalgaların aşındırmasıyla sahil zarar görecek. Bu rüsubatı kamyonlarla kıyıya taşıyacağız. Denizi içeri alırsak taşkın riski artacak. Kısa vadede deniz süpürgesiyle sucul bitkileri kesiyoruz. Sucul bitkileri yoketmek için biyolojik mücadele şart. Ayrıca rüsubatın kıyıya ulaşamaması nedeniyle sahilde ne tür bir değişim oluyor bunun ölçümünü de yapıyoruz." dedi. - ANTALYA