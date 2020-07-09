Başkan Büyükakın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Büyükakın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmede, askeri alanlara yapılması planlanan millet bahçeleri konuşuldu.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman ve Mehmet Akif Yılmaz ile birlikte Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gökmen Mengüç'ün de hazır bulunduğu ziyarette, Kocaeli'ye yapılması planlanan Millet Bahçeleri hakkında görüşme yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın başkanlık yaptığı görüşmede Gölcük, Başiskele Seymen ve Kartepe Köseköy millet bahçeleri ile Kandıra Kent Merkezi ve askeri lojmanları içeren askeri bölgelerin kamusal kullanımına açılması konusu ele alındı. - KOCAELİ

Tahir Büyükakın, Hulusi Akar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 15:29 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Büyükakın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi - Son Dakika
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